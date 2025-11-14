Esteban Bernal inaugura 'Raíces' en el Museo Minero de La Unión El artista fue nombrado esta semana Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de la Arrixaca de Murcia

La del miércoles fue una jornada doblemente especial para el pintor y escultor de La Unión Esteban Bernal, ya que fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia justo el día en que inauguró, en el Museo Minero de La Unión, la exposición 'Raíces', que permanecerá abierta al público hasta el 14 de diciembre.

La muestra recoge una selección de obras que revisan la trayectoria artística de Esteban Bernal, marcada por la sensibilidad del pintor unionense, la fuerza del escultor y una mirada profundamente unida a la historia y a la identidad minera de La Unión. Durante la inauguración, el artista explicó que esta exposición supone un viaje por su vida creativa y un homenaje a las raíces que han definido su obra.

«Esteban Bernal es una de las figuras más destacadas del arte unionense contemporáneo. Su trabajo representa la continuidad natural de la escuela artística iniciada por el maestro Asensio Sáez, de quien fue discípulo y heredero espiritual. Bernal ha sido capaz de prolongar y proyectar ese legado, reinterpretándolo desde su propio lenguaje plástico y otorgándole nueva vida», indican desde el Ayuntamiento de La Unión, que destaca que el vínculo del artista con el municipio «ha sido siempre firme y permanente» ya que «ha contribuido de forma decisiva al patrimonio artístico y cultural del municipio a través de numerosas obras y colaboraciones: desde la elaboración de carteles para el Festival Internacional del Cante de las Minas, hasta el diseño de escenografías para el Antiguo Mercado Público o la creación de esculturas que hoy forman parte de la memoria colectiva del pueblo».

Martín Páez, director de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia, y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, acompañaron a Esteban Bernal en un acto en el que también fue nombrado académico el músico alicantino Joaquín Grau Murcia.