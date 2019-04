Esteban Bernal: «Me encomendé a Dios» Vía Crucis del Cristo de los Mineros, desde la Mina Agrupa Vicenta hasta la iglesia del Rosario en La Union. Rodean la imagen los catorce bajorrelives del 'Vía Crucis Minero' de Esteban Bernal. / PABLO SÁNCHEZ / AGM El artista unionense crea los 14 bajorrelives que componen su singular 'Vía Crucis Minero', que recorre la histórica 'carretera del 33' ANTONIO ARCO Miércoles, 3 abril 2019, 20:06

Dolor y fe. Medicado contra un fuerte y persistente dolor físico, y abrazado a la fe que lo alimenta y alivia, ha ido creando el artista plástico Esteban Bernal (La Unión, 1961), su sobrio, singular y misterioso 'Vía Crucis Minero', catorce relieves que jalonan la llamada 'carretera del 33': la que desciende desde la impactante Mina Agrupa Vicenta hasta la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en pleno noble casco histórico de La Unión. Once relieves-estaciones, incrustados en columnas a la altura de la vista, y tres ellos colocados a una altura media de cuatro metros en emplazamientos urbanos: la Plaza del Mercado Público, la fachada de un edificio de la calle Numancia, y la Plaza de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Fue inaugurado ayer, durante el ya tradicional Vía Crucis Minero, que recorre la sierra con el corazón encogido, con toda solemnidad. Está llamado a ser inmune al paso del tiempo, que arrasa con todo.

-¿Qué detalles mineros ha incluido en esta obra?

-El apellido de 'Vía Crucis Minero' está singularizado en muchos detalles y elementos mineros: el paisaje típicamente unionense del Cabezo Rajao, que aparece en repetidas ocasiones como telón escenográfico; y los carburos, castilletes y chimeneas. El resultado es un Vía Crucis genuinamente minero integrado en el entorno, también por su iconografía. Desde luego, es estupendo para un artista que sus obras formen parte de colecciones privadas, pero mucho más gratificante es que obras como ésta ya no nos pertenezcan y que sean y se sientan como de todos.

-¿Cómo se fraguó el proyecto?

-A principios del pasado mes de noviembre, Juan Antonio Campillo, Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo de Los Mineros de La Unión, me propuso la realización del conjunto escultórico de las 14 estaciones de penitencia que componen el 'Vía Crucis Minero'. Este es un Vía Crucis muy singular. Un rosario de penitentes alumbrados por cirios y carburos que discurren por la Sierra Minera en la tarde-noche de un sábado próximo a la Semana Santa. Se inicia en las inmediaciones de la mina Agrupa Vicenta, donde ésta hunde sus galerías en el corazón de la sierra, para descender 11 estaciones por la 'carretera del 33' hasta adentrarse con sus tres últimas en el casco urbano y finalizar en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

-¿Qué supuso para usted este encargo?

-Una gran responsabilidad, no solo por la importancia histórica de consolidar con 14 esculturas un Vía Crucis que viene realizándose desde el año 2011, sino por la peculiaridad del encargo. No es un cartel para el Entierro de la Sardina, ni una mera obra decorativa. Se trataba de crear 14 obras de fe que ayudasen a suscitar la fe en quienes las contemplase. Esto requería su elaboración en un clima de recogimiento que me ha llevado a buscar, no solo la inspiración artística, sino la dimensión espiritual, encomendándome a Dios. En este viaje de acompañamiento a través de la Vía Dolorosa me he visto 'ayudado' por una crisis lumbociática que se inició el primer día de trabajo, justo cuando subía el material hasta el estudio, y que perdura hasta el día de hoy. De manera inalienable esta espina de dolor ha influido y me ha facilitado mucho la conexión con la obra 'dolorosa' que he realizado.

-¿Qué singularidades tuvo en cuenta a la hora de abordar este reto?

-Desde el primer momento de la concepción de la obra me di cuenta de que estaba condicionada por su ubicación a campo abierto, en un paraje muy transitado por todo tipo de excursionistas y paseantes. Debía de ser algo integrado en el entorno paisajístico, que no supusiese un obstáculo visual, discreto y fácilmente asumible por el mayor segmento social posible. Las esculturas, por tanto, no debían tener gran tamaño, a la par que descarté el realizarlas en bulto redondo. Serían bajorrelieves. Hubiese preferido que estuviesen realizados en bronce fundido, pero teniendo en cuenta su ubicación y los tiempos que corren... sería una provocación para los amigos de lo ajeno. Definitivamente irían incrustados en una columna soporte de hormigón de 1,75 metros de altura fuertemente anclada al suelo.

Expresiones faciales

-¿Qué características técnicas presenta este 'Vía Crucis Minero'?

-Las obras están realizadas en piedra artificial con un mortero de cemento blanco teñido y marmolina, con un refuerzo interior de fibra de vidrio y acero inoxidable. Cada relieve mide 25 cm de altura y 30 de anchura, y su cara posterior cuenta con cuatro terminaciones de la estructura de acero inoxidable interior que quedan unidas con un cemento especial a otros cuatro herrajes de la propia columna. Cada obra ha sido modelada en arcilla. De ese original he obtenido un molde de silicona con su correspondiente y necesario contramolde, del que he vuelto a positivar un prototipo en escayola en el que he corregido y ajustado el resultado. Una vez finalizado el ajuste he fundido en piedra artificial la obra definitiva. Este es un proceso largo porque las siliconas y morteros tienen un tiempo de 'curación' y fraguado que hay que respetar. Todo el proceso de modelado y obtención de moldes hasta la obra final, ha ocupado cinco largos meses de trabajo en los que no he tenido apenas descanso, ni vacaciones de Navidad, para poder cumplir con los ajustados plazos de entrega acordados, que concluían con el ensamblaje y el montaje de las columnas portantes. Paralelamente se han fundido dichas columnas en un laborioso proceso cargado de complicaciones técnicas de encofrado y desmoldeo, superados por el entusiasmo de Juan Antonio Campillo.

-¿Cuál ha sido su aportación personal a un tema tan popular para millones de fieles?

-Teniendo que ser unas obras de fácil y clara interpretación en cuanto a su lectura, por la finalidad de la obra, abandoné desde el principio cualquier pretensión de un lenguaje plástico más personal pero quizá más alejado del observador. Tal vez la aportación más significativa haya sido el concepto en cuanto a la composición. Excepto dos obras, para el resto he optado por los planos medios que me han permitido un mayor tamaño de las cabezas y un mayor detalle en las expresiones faciales. Igualmente pueden observarse composiciones con cierto dinamismo, debido a la inclinación y orientación de la cruz en diagonal que ha imprimido mayor movimiento al resultado final de su lectura.

-¿Cómo es el Jesús de Nazaret que usted retrata?

-En todas las obras se puede apreciar a un Jesucristo que pudiendo escapar de la cruz, entra en el mortal acontecimiento con plena aceptación. No una resignación erróneamente calificada como 'cristiana', cuando el mismo Jesús llega a asegurar: nadie me quita la vida, la entrego yo voluntariamente. Desde este punto de vista cristológico, he abordado el modelado de las expresiones contenidas de un hombre que asume e interioriza las consecuencias de la misión para la que ha venido, no resignadamente, sin escapatoria y de manera frustrada; sino desde la fe que ilumina este camino al Calvario, que le asegura no concluir en tragedia sino en resurrección. Este aspecto se aprecia en la VIII estación, en la que Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén y se vuelve hacia ellas con rostro sereno. Por otro lado, en la última estación, la del entierro en el sepulcro, he querido preanunciar la resurrección: la oscuridad del sepulcro, asemejado aquí a la galería de una mina, aparece iluminada por el resplandor de la luz de un carburo minero.