Miguel Muñoz: «España es una potencia mundial en magia» Miguel Muñoz, ayer, en Murcia, posando para 'La Verdad'. / EDU BOTELLA / AGM El ilusionista madrileño presenta en el Congreso Mágico Nacional la actuación que le coronó en 2018 como el mejor mago del planeta GEMA MORENO MURCIA. Sábado, 22 junio 2019, 01:52

Miguel Muñoz, ganador del Campeonato Mundial de Magia celebrado en Corea en 2018, presenta esta noche en el Teatro Romea, a las 21.00 horas, el número de magia que lo proclamó ganador, 'Agua'. El espectáculo ha recibido hasta la fecha siete premios internacionales y es apto para todos los públicos. Tendrá lugar durante la Gran Gala Historia de la Magia en Escena, junto con otras actuaciones, que se celebran hasta las 22.30 horas. La entrada al evento tiene un precio que ronda entre los veinte y treinta euros, dependiendo de la localización.

En el número 'Agua', Miguel Muñoz utilizará este elemento para simbolizar el paso del tiempo y la incapacidad que tiene el ser humano para atraparlo. También hace uso de malabares de contacto y teatro físico. El estilo de magia de este madrileño no se basa únicamente en alardes de trucos que buscan despistar al espectador. Él prefiere la esfera de la intimidad, planteando metáforas, jugando con ilusiones e invitando a la reflexión. El proceso de creación de sus obras suele ser determinante. La vida del mago profesional, según contaba ayer a 'La Verdad', suele estar dividida en procesos de creación y distribución, donde la mayor parte de las horas de ensayo recaen en la primera fase y los largos viajes en la segunda. Miguel lo tiene claro: ambas le gustan por igual y sostiene que se debe apreciar el encanto y la belleza de cada una cuando uno se dedica a ellas.

Para no perderse - Hoy 10.30-12.00 horas Carlos Adriano con Magia Infantil en el Aula de Cultura CAM. Entradas: 8 euros niños y 10 euros los adultos. 11.00-14.30 horas La Máquina en Plaza de Santo Domingo. Entradas: 2 euros niños y 3 adultos. 12.30-13.45 horas Idiomagos Magia Familiar en el Aula de Cultura CAM. Entradas: 8 euros niños y 10 euros adultos. 17.30-21.30 horas La Máquina en Plaza de Santo Domingo. Entradas: 2 euros niños y 3 adultos. 18.30-20.00 horas Gran Gala Historia de la Magia en Escena. Entradas: 20/25/30 euros. 21.00-22.30 h Gran Gala de Historia de la Magia de Escena y entrega de premios en el Teatro Romea. Entradas: 20/25/30 euros. Actuación de Miguel Muñoz y otros. - Mañana 10.00-12.00 horas Laboratorio Mágico en el Teatro Circo. 12.30-14.00 horas Gala Premiados en el Romea (solo congresistas). Más información: web del congreso.

El artista que ya ha sido galardonado en numerosas ocasiones. Participó este mismo año en la película de Tim Burton 'Dumbo', estrenada a finales de mayo. El proceso de selección de este mago para la película no tiene truco. Aunque algunos de sus compañeros han llegado a fantasear sobre cómo conoció al director de 'Eduardo manostijeras'. Él, entre risas, confiesa que el encuentro entre ambos fue de lo más corriente: «No es que le hiciera un truco, y dijera 'a este lo meto en mi película'. Buscaba un perfil concreto, una pareja real -Burton contrató también a su novio para el filme-, y la directora de casting, a través de una compañía con la que habíamos trabajado, llegaron a nosotros». Miguel califica esta experiencia como «increíble» por la magnitud de los recursos empleados.

-¿Qué le pareció trabajar con Tim Burton, un director tan creativo?

-La verdad que una maravilla, fue una producción impresionante en la que no escatimó en nada, un trato muy bueno... y un equipo de esas dimensiones donde cada uno es el mejor en lo suyo. Es espectacular.

Hollywood

Aunque no descarta volver a participar en otra superproducción de Hollywood, no cree que la ocasión se vaya a repetir por el momento: «Este era un proyecto muy específico, ya veremos, pero yo de momento con la magia estoy contento». Las claves del éxito internacional que está obteniendo el ilusionista no son fáciles de describir. Niega que haya unas cualidades que determinen al buen mago. Aunque en su caso empezase desde pequeño y de forma autodidacta no cree que recaiga en unos factores determinados que se tengan o no. Aunque admite que la disciplina es fundamental en este ámbito. Miguel está dedicando su vida a la magia.

Alega así que aunque no pueda contar las horas diarias que le dedica a su profesión, señala que es necesario un trabajo constante y mucha dedicación para poder triunfar. «Es difícil, pero dedicarte a lo que te gusta ayuda a no verlo todo como un trabajo sino a verlo como algo que amas hacer delante de la gente».

Este mago se ha declarado numerosas veces admirador del maestro de la magia Juan Tamariz, que es a su vez, el mago que despertó en él desde pequeño esa veneración hacia el mundo mágico. Ambos han coincidido estos días en Murcia.

Cómo iniciarse

En la actualidad nos encontramos con que los pequeños interesados en estas artes recurren con asiduidad a fuentes de Internet. Ante este tipo de búsquedas el profesional recomienda cautela: «Es delicado porque sin criterio te puedes meter a ver cosas que no sabes si son buenas o si son malas. Además, es más difícil filtrar la información si no sabes».En su lugar, Miguel recomienda otro tipo de información, más contrastada y segura, a la que se puede acceder a través de librerías mágicas o eventos como el que está teniendo lugar en Murcia gracias al Congreso Mágico Nacional.

Por el momento el evento organizado por Matute Xen en Murciale está pareciendo fantástico y lo encuentra muy interesante: «Tiene pinta de que lo vamos a pasar muy bien este finde semana.»

-¿Qué opina de la situación actual de la magia en España?

-Ahora España está pasando por un momento muy bueno, hay muchos magos con proyección internacional, o sea que por ahora estamos bien. La verdad que España está en una situación muy fértil desde los años 70 y 80 gracias a los grandes maestros de esa época y está considerada como una potencia a nivel mundial en magia. Estaría bien que continuásemos por ese camino.