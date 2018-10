Espai Rambleta de Valencia exhibe 'El verdadero viaje' de Concha Martínez Barreto Obra sobre el extraño paso del tiempo | Niña buscando reconocerse en un álbum. / c. m. b. La artista murciana indaga sobre el tiempo y la memoria en este proyecto con el que ganó la beca 2018 que convoca la institución LA VERDAD Murcia Jueves, 25 octubre 2018, 02:54

Hasta el 23 de noviembre puede verse en el Espai Rambleta de Valencia 'El verdadero viaje', el proyecto de Concha Martínez Barreto (Murcia, 1978) que resultó ganador de la Beca de Producción 2018 Espai Rambleta, una convocatoria a la que se presentaron 129 artistas. El tiempo y la memoria construyen imágenes nuevas en manos de la artista, con enigmáticos dibujos y pinturas a partir de fotografías antiguas y recuerdos. Esta obra se expande hacia la instalación con esculturas que evocan la belleza de las ruinas y proyecciones en las que investiga los límites entre lo analógico y lo digital, y su impacto en la memoria colectiva, a partir de sus experiencias y afectos.

Marisol Salanova, comisaria de la exposición, asegura a propósito de esta muestra que de la percepción surge el recuerdo, la memoria, y de los recuerdos repetidos surge la experiencia. «Y aquí nos enfrentamos a toda una experiencia cargada de multiplicidades. Debido a su preocupación por la pervivencia de los recuerdos, Martínez Barreto indaga en la memoria como un espacio transitable, entendiendo el pasado como algo que es también presente, un territorio vivo por el que no se deja de viajar». La comisaria apunta que esta exposición de Concha Martínez Barreto «incorpora nuevas técnicas y herramientas innovadoras a su producción sin dejar de trabajar en torno a los temas recurrentes en su trayectoria, a saber, el tiempo y la conexión entre la vida y lo biográfico no como algo particular, exclusivamente individual, sino en tanto que espacio común capaz de reflejar muchas vidas, cualquier vida». De este modo, el verdadero viaje de la murciana nos lleva a reflexionar sobre la condición de finitud y también «sobre el maravilloso flujo de la vida, sobre ese devenir que es a la vez búsqueda y memoria, que forma un círculo imperfecto».

Esta exposición reúne algunos de los últimos trabajos de la artista de sus series 'Estratos' y 'Shipwreck', así como importantes iniciativas anteriores como 'Biografía' -exploración de las representaciones simbólicas de la familia- o 'Los nombres' articulando un recorrido que habla de la circularidad de la vida.

La propia denominación de la muestra surge de una cita de Voltaire: «El verdadero viaje de descubrimiento no es buscar nuevas tierras, sino mirarlas con nuevos ojos».

Subraya la comisaria que la artista vive un momento en el que experimenta con neón, audiovisuales y mecanismos autómatas. La pieza 'Birds', por ejemplo, consiste en un neón de letras blancas dotado de un sensor de detección por ultrasonidos. Otra intrigante pieza fotográfica, 'Estratos. El álbum', nos muestra a una niña que está reconociéndose a sí misma en una fotografía de un álbum familiar. Imágenes todas, según Barreto, «de ese instante fugaz que se llama vida».