Los escenarios de 9 municipios darán cabida a 18 actuaciones Septiembre arranca cargado de planes con MURmurarte y el Circuito Profesional de Artes Escénicas

LA VERDAD MURCIA. Domingo, 31 de agosto 2025, 11:55 Comenta Compartir

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes facilita que nueve ayuntamientos de la Región programen 18 actuaciones en septiembre dentro del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia y el Plan MURmurarte que promueve el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

En concreto, el próximo mes han programado actuaciones los consistorios de Alcantarilla, Bullas, Cieza, Cehegín, Lorquí, Molina de Segura, Mula, Torre Pacheco y Villanueva del Río Segura. Según explicaron fuentes del Ejecutivo regional, ya son más de 150 las representaciones en espacios escénicos municipales que se han celebrado con estas iniciativas desde que comenzó el año.

El municipio que más espectáculos del Circuito Profesional programa en septiembre es Torre Pacheco. Allí el Centro de Artes Escénicas contará con 'Somos' de Circuspunto Teatro el 21; y el centro cultural Sebastián Escudero tendrá en cartel el día 13 'Vecinos' de Espacio Straza Producciones Artísticas y el 20 a la Compañía Deconné, que pondrá en escena 'Con lo que hemos sío'.

El Teatro Capital de Cieza anuncia el espectáculo 'Friends' de Saga Producciones el día 20 y, una semana después, 'Lo más hermoso todavía' de Alquibla Teatro. No hay que olvidar el Festival Internacional de Teatro de Molina ni Bullas, donde se contará en su Auditorio con la obra de Agosto del 36 'Bodas de sangre. El musical' el 29 y, al día siguiente, 'Baldosas' de Zarco Teatro.

La programación del Circuito se completa con 'Rojo estándar' de la Compañía La Nórdica en el Centro Cultural Enrique Tierno Galván de Lorquí el 19; y con 'Disneyhistory' de Espectáculos Faro, en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla el 28.

En cuanto a MURmurarte, Cehegín programa en el Centro Cultural Alfonso Suárez tres espectáculos en los tres primeros días de septiembre, comenzando este lunes con 'El cabaret del fracaso' de Jon Mitó-Zentra Teatro; el martes 'La celestina, hilando fino' de Arena; y 'Gamberras' de Doble K Teatro el miércoles.

También tres y en días consecutivos serán las representaciones en el Teatro Lope de Vega de Mula: el 9 con 'Gamberra's' de Doble K Teatro, el 10 'las tres hermanas' de Arena y el 11 'El chico de la última fila' de Los Menos. En el recinto ferial 'La Morra' de Villanueva habrá el espectáculo 'Rumbas de ayer y hoy' promovido por Surefolk el día 27.

Temas

Teatros