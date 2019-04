David Otero: «Educamos a nuestros hijos para que tomen sus propias decisiones» David Otero, músico y autor de 'Precipicio al mar'. / José Méndez / efe El músico y compositor presenta hoy en la librería Educania de Murcia su primer libro, 'Precipicio al mar', un relato sobre la paternidad NATALIA BENITO MURCIA Sábado, 6 abril 2019, 02:58

Hace 12 años que David Otero (Madrid, 1980) descubrió la paternidad. Tras el nacimiento de Luna, siete años después llegó Gael. El músico y compositor, excomponente de El Canto del Loco, que emprendió su carrera en solitario bajo el pseudónimo de El Pescao y que ahora firma sus trabajos como David Otero, presenta hoy en Murcia su primer libro, 'Precipicio al mar' (Aguilar), con ilustraciones de David van der Veen, en el que relata su experiencia con la paternidad. Lo hará a las 12.00 horas en la librería Educania, acompañado por el cantante murciano Funambulista: «Mi amigo Diego también ha vivido la paternidad de cerca. Mantendremos una conversación distendida, sin guion, sobre nuestra experiencia». Posteriormente, el artista firmará ejemplares de su libro a los asistentes.

En 'Precipicio al mar' «hay un espacio para cada uno de mis dos hijos y relato todos los momentos por los que mi pareja y yo pasamos, desde que nacieron, e incluso antes: cómo nos enteramos de que íbamos a ser padres, qué se nos pasó por la cabeza, por qué, cuál fue el proceso, cómo evoluciona la relación de la pareja... y sobre todo, habla muchísimo de emociones». Así relata, en el libro, cómo vivió la primera noche con su hija Luna: «Marina -su mujer- cayó rendida y Luna y yo nos quedamos mirándonos fijamente durante horas. Una de las tantas veces que miré el reloj me di cuenta de que eran las tres de la mañana. Me pasé cuatro o cinco horas seguidas hablándole, besándola y sintiéndola como pocas veces he sentido a alguien en mi vida». Su hija ya se lo ha leído «y se ríe un montón. ¡Tiene muchas preguntas!».

Un conjunto de escritos que parte de una canción de título homónimo incluida en su último trabajo discográfico, '1980', publicado en 2018, donde habla del trascendental momento en que los padres deben dejar volar libres a sus hijos: «Una de las premisas en las que basamos la educación es otorgar a nuestros hijos la capacidad de decidir por ellos mismos, que sean libres. No hay necesidad de bucear demasiado en sus vidas. Tienen que tener la confianza y seguridad de tomar sus propias decisiones y nosotros estamos ahí para apoyarles, comprenderles y asesorarles si así lo necesitan». En cuanto a si se protege o no demasiado a los niños, el autor considera que no puede hablarse de generalidades: «Parece que ahora la figura del padre está mucho más presente pero no creo que sea así, simplemente que ahora hay una parte de la sociedad que pide equidad y coherencia y eso influye en nuestro comportamiento. Antes, el padre clásico y despreocupado se amparaba en la corriente social para tomar otra actitud ante la vida, pero eso no implica que no hubiera muchísimos padres involucrados en la educación de sus hijos», explica a 'La Verdad' el artista, que anima a descubrir un acercamiento a la literatura emocionalmente compometido «en el quizá vean reflejada su experiencia».