Pilar Pelegrín y Manuela Sevilla: «Edmundo revolucionó Beniaján» La coordinadora del Auditorio y Centro Cultural de Beniaján, Pilar Pelegrín, junto a la actriz y directora teatral Manuela Sevilla. / Edu botella / Agm El viernes arranca la XVII edición de este homenaje al dramaturgo y pedagogo argentino, que «trajo aire fresco» al panorama teatral NATALIA BENITO MURCIA Martes, 19 marzo 2019, 23:03

«Era un hombre carismático, honesto y amante del teatro», asegura Manuela Sevilla, viuda de Edmundo Chacour, «un seductor de la palabra». El dramaturgo, director teatral y pedagogo porteño llegó a Beniaján, proveniente de París, en 1979, para revolucionar a toda la pedanía murciana. «¡Beniaján siempre se volcó con él!», agradece Manuela. Aquí estuvo trabajando durante 20 años y aquí puso empeño en transmitir el amor por el teatro a niños y jóvenes: «Para conseguir que los niños se animaran, se adaptaba a ellos. Se ponía a jugar al fútbol y cuando ya les había conquistado les decía: ¡Ahora vamos a montar 'Romeo y Julieta'!», cuenta esta maestra retirada, actriz y directora teatral del Grupo de Teatro Edmundo Chacour. Una apasionada a las artes escénicas gracias a la labor de quien fue maestro y pareja.

«Yo no lo conocí -reconoce Pilar Pelegrín, coordinadora del Auditorio y Centro Cultural de Beniaján-, pero algo bueno tuvo que tener cuando la gente lo recuerda con tantísimo entusiasmo». «¡El pueblo le abrió sus puertas! -continúa Sevilla-. Me acuerdo de un 'Romeo y Julieta', su obra más conocida, que representamos en el Festival Internacional de San Javier. Todo el pueblo estaba volcado. Las madres cosiendo los vestidos, un chico francés nos hacía los diseños del vestuario, los carpinteros trabajando junto a nosotros con parte de la escenografía... ¡Aquello era toda una revolución!».

Para no perderse 'Cuarenta años de teatro' Inauguración de la exposición este viernes 22 de marzo, a las 20.30 horas. '¡Qué no, qué no pagamos!' Viernes, 22 de marzo, a las 21.00 horas. Entrada libre con invitación. 'Lo nuestro'. Sábado, 23 de marzo, a las 20.00 horas. Entrada 4 euros. Curso de voz Impartido por Carmela Orenes. Sábado 23 y domingo 24 de marzo. De 10.30 a 13.30 horas. Entrada libre. 'Tululag. Un cuento inuit'. Domingo 24 de marzo, a las 12.00 horas. Entrada 3 euros. Día Mundial del Teatro Miércoles 27 de marzo. A las 11.00 horas, lectura del manifiesto y representación de 'Bodas de sangre'. A las 17.00 horas, II Jornadas de Teatro Breve. A las 19.00 horas, '¡Quién dijo que uno se fue!', dramatización de textos. Entrada libre. 'Edmundo Chacour Su obra escrita'. Jueves, 28 de marzo, a las 19.00 horas. '@ ritmo de golpes'. Viernes 29 de marzo, a las 21.00 horas. Entrada 3 euros. 'Lorca, la correspondencia personal'. Domingo 31 de marzo, a las 19.30 horas. Entrada 4 euros.

Como homenaje a este argentino, hijo de inmigrantes libaneses, fallecido en 2000, se realiza la Muestra de Teatro Edmundo Chacour. Su XVII edición se celebrará en el Auditorio de Beniaján del 22 al 31 de marzo. Este año se conmemora también el 40 aniversario de la llegada de Chacour a la pedanía murciana. «Esta muestra es especial porque va a venir gente que ha aprendido con Edmundo y el público se lo va a pasar muy bien. Hay obras divertidas, para reflexionar, montajes variados y una parte dirigida a la juventud», considera Sevilla.

Habrá espectáculos, una mesa redonda y una exposición que repasa 40 años de teatro

El festival arrancará este viernes con la representación de '¡Qué no, qué no pagamos!', una adaptación de la obra de Dario Fo 'Aquí no paga nadie', reflejo de la sociedad en momentos de crisis económica y social, a cargo del Grupo de Teatro Edmundo Chacour, que lleva 20 años de trayectoria bajo la dirección de Manuela Sevilla y que ahora es una escuela de teatro «que está funcionando con mucha salud. Los alumnos tienen entre 5 y 85 años», cuenta su directora. El sábado 23 se ofrece 'Lo nuestro', de Bianca Palmisano, «una antigua alumna de Edmundo que quería estar aquí», indica Pilar Pelegrín.

'Tulugak. Un cuento inuit' es una historia de Teatro Los Claveles para el público infantil, sobre el amor a las cosas esenciales, que se pone en escena el domingo 24 de marzo. Los jóvenes podrán disfrutar de un «espectáculo de teatro comprometido», '@ ritmo de golpes', el viernes 29, por Percuseve, del Centro de Enseñanza Severo Ochoa (Los Garres, Murcia). En el montaje se habla del 'bullying' y de la adicción a los móviles. También se representará 'Bodas de Sangre', el miércoles 27, por el Grupo Juvenil de El Palmar. Al finalizar los espectáculos se celebrará un encuentro con el público para que los artistas puedan compartir su experiencia.

Las jornadas se cierran el domingo 31 de marzo con 'Lorca, la correspondencia personal', a cargo de Histrión Teatro, «una compañía que trabaja el teatro sin artificios cuerpo a cuerpo», afirma Pilar Pelegrín.

Su obra escrita

La muestra se completa con otros eventos paralelos, como la exposición 'Cuarenta años de teatro', que repasa la figura de Edmundo Chacour y su legado en Beniaján, donde «trajo un aire fresco y, gracias a su labor, se consiguieron un montón de premios nacionales con el Grupo de Teatro de la Infancia y Juventud», explica a 'La Verdad' Manuela Sevilla. En la exposición se recopilan los carteles de las ediciones anteriores del evento y artículos escritos por el director y dramaturgo.

Por otra parte, el jueves 28 tendrá lugar la mesa redonda 'Edmundo Chacour, su obra escrita', en la que participarán los escritores José Cantabella, José Antonio Montesinos, Javier Orrico y Francisco Torres Monreal.

Durante el Día Mundial del Teatro, el miércoles 27 de marzo, se celebrarán las segundas Jornadas de Teatro Breve en la que se abre el Auditorio de Beniaján a asociaciones, colectivos, grupos de teatro y todo aquel que quiera subirse al escenario. Además, se dramatizarán artículos del libro 'Arenas que la vida se llevó'.