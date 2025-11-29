Una Dulcinea llamada Paloma San Basilio La cantante y actriz actúa este sábado en Torre Pacheco en un espectáculo dirigido por Juan Carlos Rubio y con Julio Awad al piano: «Este papel me permite transitar por muchas mujeres, es una maravilla»

Daniel Vidal Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:09 Comenta Compartir

Cantante de exitosa y reconocida carrera internacional, con más de 16 millones de discos vendidos y ganadora de innumerables premios, entre ellos el Grammy Latino, esa joya patria nuestra llamada Paloma San Basilio, que acaba de cumplir sus bodas de oro con su trayectoria profesional y las bodas de diamante con la vida, también ha dejado una importante huella como actriz durante las últimas décadas. Hace ya 40 años, allá por 1985, esta «amante del teatro desde niña» batió todos los récords de taquilla y permaneció en cartel en el Teatro Monumental de Madrid dos años con 'Evita', con música de Andrew Lloyd Webber y letra de Tim Rice, que le hizo obtener el Premio ABC de Oro a la mejor interpretación. Después siguieron otros momentos cumbre de su carrera sobre los escenarios como 'El hombre de la Mancha', 'My Fair Lady', 'Víctor o Victoria' y 'La décima musa'.

Desmintiendo el mito de que cualquier tiempo pasado fue mejor, la artista desembarca este sábado en Torre Pacheco (Centro de Artes Escénicas, a partir de las 20.30 horas) con el espectáculo teatral 'Dulcinea'. «Esa mujer ideal, forjada a golpe de tópicos y ensoñaciones del caballero andante más famoso del mundo, y que ahora nos cuenta su historia desde otro ángulo, ese que solo ella conoce, el que los libros de caballería (por muy geniales que sean) no han sido capaces de recoger». Así la define Juan Carlos Rubio, director de este espectáculo apto para todos los públicos que recoge fragmentos de Don Quijote de la Mancha y otras obras de Miguel de Cervantes, con textos y canciones originales.

Una Dulcinea interpretada por Paloma San Basilio, que se siente «muy feliz» en la piel de Aldonza Lorenzo: «Estos 50 años los he hecho para poder llegar aquí», resume San Basilio esa satisfacción al otro lado del teléfono. «Es una maravilla, porque a lo largo de la función transito por muchas mujeres. Cada una en su espacio: una reivindicativa, la otra romántica, la otra guerrera, la otra un poco la mujer florero... Y eso me permite hacer un ejercicio emocional y de interpretación fantástico», asegura.

«En un mundo donde cada vez hay más exceso de envoltorio, de ruido... nosotros apostamos por todo lo contrario»

Paloma San Basilio ya estuvo este año en la Región de Murcia el pasado agosto, en un concierto en el festival Sal de Música, en San Pedro del Pinatar, en el que repasó algunos de los éxitos que han jalonado este medio siglo de carrera sobre los escenarios. «Tengo 33 discos grabados; hay algunas canciones de las que ni yo misma me acuerdo», sonríe al recordar temazos como 'Por qué me abandonaste', que triunfó en América pero que en España tuvo menos predicamento que otros clásicos como el mítico 'Juntos'.

Pero es que Paloma San Basilio, artista versátil donde las haya, diva española sin nada que desmerecer a las más grandes, reconoce que «la incursión en los musicales» ha sido su «gran escuela». En estos espectáculos, admite, «es donde realmente yo he aprendido un montón de cosas, donde he sentido que mi espacio escénico es más propio».

Un personaje «por hacer»

Con funciones cerradas hasta el año 2027, la incombustible San Basilio se muestra muy ilusionada con un papel, el de Dulcinea, que «estaba por hacer», porque «las referencias que tenemos es por lo que dice Don Quijote, por lo que nos cuenta un hombre. Es la visión de un hombre que a veces parece tremendamente machista pero que, de pronto, te suelta el monólogo de la pastora Marcela, que empieza diciendo: 'Yo nací libre y para vivir libre escogí la soledad'. Y eso lo está diciendo en el siglo XVII. Es una persona absolutamente adelantada a su tiempo, reivindicando un espacio propio para una mujer sin ataduras y con capacidad de elección, incluso con la capacidad de elegir la soledad para poder ser más libre todavía. Es un discurso tremendamente vigente. También hay una parte muy cómica al principio. Y la comedia a mí me encanta, la parodia... Y todo eso de la mano de la música de Julio Awad, con algunas canciones que son una pasada, y con las que logro transformarme en el escenario».

También apunta la artista al carácter intimista de este trabajo «en un mundo donde cada vez hay más exceso de todo, de tecnología, de envoltorio, de ruido, donde ya prácticamente el ser humano se ha diluido en medio de todo eso... Y nosotros apostamos por todo lo contrario».

El mundo 'quijotesco' no es nuevo para Paloma San Basilio, que triunfó en su día con 'El hombre de la Mancha' (libreto de Dale Wasserman, música de Mitch Leigh y letras de Joe Darion), un musical en el que compartió cartel con José Sacristán en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Pero esto es otra cosa, asegura. «Después de haber hecho giras con grandes musicales, con muchos músicos, con muchas luces, este es un trabajo absolutamente desde el interior, muy íntimo, muy de verdad, muy frontal, con una estética preciosa, cuidada a nivel de luces y me siento muy cómoda en esa desnudez». Por eso, asegura, «son cosas que a lo mejor hace unos años no estaba preparada para hacer, pero con los años se busca estar cada vez más despojada». Más liberada de tanto artificio. Más Paloma San Basilio, simplemente. Que ya es mucho más que suficiente. Más que sobresaliente. «Más libre, más yo misma, y eso es lo que estoy haciendo aquí; mirando a la gente de frente, contándole cosas que no se habían contado, y es un ejercicio maravilloso», subraya.

–Además de este proyecto, y con semejante bagaje a sus espaldas, ¿qué otras cosas siente que le quedan por hacer?

–Este era el espectáculo que me quedaba por hacer. De verdad. A partir de aquí... yo qué sé, yo me dejo fluir mucho, no soy de programarme, al contrario. Lo mismo vuelvo a escribir. No quiero cortar la evolución. Son unos años muy importantes para mí, muy distintos, donde parece que el futuro se te resiste. Pero yo creo tanto en él que quiero dejarme libre para encontrar lo que pueda encontrar y ser capaz de seguir descubriendo, emocionándome y sin miedo, que creo que es lo más importante: perder el miedo.

–¿Siente más reconocimiento a su trabajo fuera de España que en su propio país?

–Hacía mucho tiempo que no giraba en España, y prácticamente he llenado todos los teatros, y he sentido el calor del público. Es cierto que me he podido ligar un poco más a España en los últimos años, porque he hecho mucho en América. Pero la gente tiene memoria. Y me dicen: 'Es que mi madre, es que mi padre...'. Y es una maravilla ver cómo vas dejando una pequeña huella generación tras generación. La verdad es que yo no me puedo quejar. Siempre he sentido que la gente me tiene mucho cariño y mucho respeto.

Reporta un error