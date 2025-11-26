Don Quijote de la IA surge del viento

Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:47 Comenta Compartir

«En un lugar de la red, de cuyo dominio no quiero acordarme, vivía hoy un hombre de los de lanza en astillero, criptografía antigua, computadora flaca y algoritmo corredor». Así arranca uno de los 'quijotes' alternativos generados mediante Inteligencia Artificial (IA) con el autogenerador de textos 'Aeolia'. En un salto de cuatro siglos, los molinos cervantinos mutan en tecnogigantes como 'Aeolia', un ingenio capaz de reescribir el 'Quijote' 'ad infinitum' a partir de soplidos. Se exhibe hasta el 8 de marzo en la sede central del Instituto Cervantes y se debe al magín del tecnoartista conceptual Solimán López (Burgos, 1981).

Su sistema permite al público dar «nueva vida» al texto cervantino, reescribiendo pasajes del libro «desde perspectivas ecológicas, de género o distópicas». Lo hace gracias al aliento de los visitantes, que insuflan aire en una gran ampolla de vidrio que encierra ocho metros cúbicos de viento de La Mancha 'capturado' en los parajes de Campo de Criptana por donde discurrieron Alonso Quijano y su escudero Sancho. El movimiento de ese aire genera los textos.

'Aeolia' es una gran escultura interactiva que evoca la silueta de los 365 electromolinos que salpican hoy el paisaje manchego amplificando el concepto del molino de viento. No muele. Escribe, aerogenerando textos. Su energía motriz depende del aire contenido en su interior, activado por el público que interactúa soplando sobre unas plumas de águila analógico-digitales.

Ese flujo activa la IA, que escribe nuevos capítulos de un Quijote 2.0. y varios libros «desarrollados desde diferentes perspectivas, según se configure el sistema», explica su creador. Captura la esencia del 'Quijote' mediante una interpretación contemporánea «reflejando tanto su pasado medieval como el futuro tecnológico, sugiriendo la transformación del mito en el contexto del mundo moderno».

Alonso Quijano, renace así «no como un loco que lucha contra molinos, sino como un visionario que nos guía hacia una sociedad más consciente y un mundo más sostenible». En su versión 2.0 el hidalgo consume «una olla de datos de alguna cosa más grande realidad, información las noches, dolores y errores los sábados, viernes, alguno de aprendizaje los domingos, consumían el 95% de su hacienda digital».

El viento manchego capturado en el interior del ingenio «se convierte en metáfora vital y energía generadora de nuevos relatos», según López. «No debemos entenderlo como un gesto de confianza en la creatividad de la máquina, sino como un acto filosófico y crítico que interroga a la autoría, el lenguaje y el lugar del ser humano en el mundo simbólico», señala.

Entrevista con Cervantes

Además de generar un corpus narrativo, «conceptual y textual», 'Aeolia' propone un encuentro inédito con Cervantes a través de la primera entrevista con el padre de la novela, generada con IA.

La primera copia del Quijote 2.0 generativo, un libro de artista, se almacena en una diminuta molécula de ADN sintético. Es como un mota de polvo encerrada en en una pequeña burbuja de vidrio opalino, esta vez al vacío, sin ápice de aire.

Es un sistema pionero de codificación que se perfila como el futuro del almacenamiento de información. «A diferencia de una memoria digital, una secuencia conservada por este método puede perdurar miles de años», destaca Solimán .

Ha entrenado a la IA a partir del texto original del 'Quijote', los demás escritos cervantinos y centenares de libros de pensadores, filósofos y científicos. Cubre los más de cuatro siglos transcurridos desde la publicación del 'Quijote', «aportando todo el saber inaccesible a Cervantes y enfatizando en temáticas que inviten a la reflexión de la IA sobre cuestiones actuales, como la sociología, la cibernética, la sostenibilidad, el medioambiente, la transición ecológica, el terraformismo, el posthumanismo, las perspectivas de género, la desobediencia civil, el pacifismo y la crítica anticapitalista», dice su creador.

Su instalación es «una entidad sostenible, ecológica y energética» que «mediante ventiladores activos y pasivos, autogenera la energía necesaria para crear este nuevo activo literario, mostrando un futuro posible en el que la IA convive en armonía con su entorno y los recursos naturales».

Con este proyecto el Instituto Cervantes abre el ciclo expositivo 'Paisajes intangibles', comisariado por la experta en arte contemporáneo y cultura digital Roberta Bosco. Propone establecer un diálogo «entre el pasado y el presente también a través de Cervantes, quien tuvo una actitud muy avanzada en su época».

Artista e investigador, Solimán López trabaja en la intersección entre el arte, la ciencia y tecnología. Licenciado en Historia del Arte y con un Máster en Artes Visuales y Comunicación, su práctica multidisciplinar «combina rigor conceptual, experimentación tecnológica y conciencia ecológica». Es fundador del departamento de Innovación en ESAT (Escuela Superior de Arte y Tecnología) en Valencia y artista investigador en el Pôle Léonard de Vinci en París.

Ha creado proyectos pioneros como el 'Harddiskmuseum', un museo digital almacenado en un disco duro y codificado en ADN sintético; OLEA, un 'biotoken' que fusiona 'blockchain', aceite de oliva y ADN para explorar la propiedad digital y la identidad; y 'Capside', una plataforma para la recolección y conservación de ADN ambiental (eDNA) en colaboración con comunidades indígenas del Amazonas.