'Don Juan Tenorio', tres décadas de fidelidad al Romea Escena. La veterana compañía Cecilio Pineda, bajo la dirección de Julio Navarro, volverá a interpretar el clásico de Zorrilla los días 29, 30, 31 de octubre y 1 y 2 noviembre

El Teatro Romea de Murcia acoge un año más la representación de 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, una de las obras más emblemáticas del teatro romántico español. La veterana compañía Cecilio Pineda se subirá a las tablas, como ya es tradición durante estas fechas, para ofrecer cinco funciones de este clásico, bajo la dirección de Julio Navarro Albero, quien también encarna al mítico burlador.

Los días 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1 y 2 noviembre, la historia vuelve a darse cita en una representación que se ha convertido en un acontecimiento cultural y social que forma parte de la identidad de Murcia y que cada año refuerza el vínculo entre el público y el Teatro Romea. La cita comenzará siempre a las 20.00 horas excepto el domingo, a las 19.00.

La obra fue ayer presentada por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto al director y actor principal, destacando «la relevancia cultural y social que esta cita tiene para la ciudad, convertida ya en una tradición murciana ligada a la festividad de Todos los Santos».

Desde 1989, la compañía Cecilio Pineda representa de manera ininterrumpida este drama de Zorrilla, salvo en los años en que el Teatro Romea permaneció cerrado por reformas o durante la pandemia. Son más de tres décadas de fidelidad a una puesta en escena que atrae cada año a miles de espectadores, muchos de los cuales repiten la experiencia, consolidando la función como una cita imprescindible del calendario cultural murciano.

El montaje, fiel al texto original, destaca por su cuidada escenografía inspirada en la España del Siglo de Oro, sus decorados tradicionales y un centenar de piezas de vestuario histórico confeccionadas por la prestigiosa Casa Cornejo de Madrid, referente internacional del vestuario teatral. En total, más de cincuenta profesionales, entre actores, bailarines, músicos, técnicos y figurantes, participan en esta producción que mantiene vivo el espíritu romántico del clásico de Zorrilla.

La acción se sitúa en la Sevilla del 1545, durante el reinado de Carlos V. Don Juan Tenorio ha ganado una apuesta a Don Luis Mejía para saber quién obraría peor durante un año. Don Luis, no satisfecho con el resultado, vuelve a retar al protagonista, proponiéndole seducir a una novicia sin confesar. Será Doña Inés, de quien, imprevisible, Don Juan se enamorará con locura.

Descuentos

El precio de las entradas oscila entre 15 y 20 euros, con descuentos especiales del 15% para jóvenes hasta 25 años, mayores de 65, desempleados, familias numerosas, universitarios y colectivos artísticos y culturales de la Región, entre otros.

Las localidades con descuento podrán adquirirse exclusivamente en taquilla, previa acreditación de los colectivos beneficiarios. Además, la compañía ha cedido este año entradas solidarias destinadas a usuarios de la asociación Assido.