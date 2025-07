Il Divo hace parada en Murcia en su gira mundial 'XX aniversario'

Lydia Martín Sábado, 12 de julio 2025, 16:09 Comenta Compartir

La música se disfruta al aire libre en verano. En las próximas semanas, numerosos artistas internacionales visitarán la Región de Murcia con sus diferentes giras para impregnar de sus melodías el territorio y ofrecer una propuesta cultural y de ocio inigualable. Y, entre esos artistas que hacen parada, está el prestigioso grupo vocal Il Divo, que aterrizará el próximo 22 de julio en Murcia dentro de su gira mundial por el 20 aniversario de la banda, en un nuevo recinto que aspira a convertirse en una de las grandes sedes de este tipo de eventos.

Se trata del Estadio Enrique Roca, que transformará una de sus gradas en un auditorio al aire libre gracias al innovador proyecto Tempo. La iniciativa es el resultado de la unión de fuerzas entre Monkey Pro, productora de los conciertos, y el Real Murcia CF, que tiene su sede en estas instalaciones. Con una capacidad de más de 4.000 personas, esta propuesta busca ofrecer una experiencia musical inigualable, sin afectar a la programación deportiva del estadio.

Los componentes de Il Divo serán los primeros artistas confirmados en pisar Tempo. Desde su debut en 2004 con el icónico tema 'Regresa a mí', Il Divo ha marcado la historia de la música con cifras impresionantes: 30 millones de discos vendidos, 50 números 1, 160 discos de Oro y Platino en 35 países y colaboraciones de lujo con artistas como Celine Dion, Juan Gabriel y Paul Anka, entre muchos otros. En 2021, el grupo sufrió una pérdida irreparable con el fallecimiento de Carlos Marín, lo que impulsó al grupo a rendir homenaje a su compañero con una gira especial a la que se incorporó Steven como barítono invitado. Desde entonces, ha pasado a formar parte del grupo de manera oficial y ha participado en la grabación de sus dos últimos discos: un álbum navideño en 2023 y su reciente disco conmemorativo por sus dos décadas de carrera. Este disco 'XX Aniversario' que presentarán en Murcia, como una de las citas de su gira internacional, incluye la interpretación de temas como 'Crazy', 'Hoy tengo ganas de ti', 'Despacito', 'Perfect', 'The Power of love' o 'Always on my mind', que harán al público murciano disfrutar de su polifonía.

Las entradas ya están a la venta en www.compralaentrada.com.