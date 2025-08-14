Diversidad, paridad y grandes artistas en conciertos íntimos en el ciclo 'Ciclogénesis' del bar Ítaca

Soleá Morente, Queralt Lahoz, María Rodés, Hidrogenesse y Boyanka Kostova son algunos de los cantantes y bandas confirmadas en la nueva programación, con aforo reducido en cada sesión a 70 personas

'Ciclogénesis' de Ítaca regresa en 2025 con más fuerza que nunca. Este ciclo de conciertos, organizado por la Cooperativa Ítaca, se celebra gracias a las ayudas para salas de conciertos del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA) de la Región de Murcia, y se consolida como una cita anual imprescindible en el circuito musical regional. Apuesta por un formato íntimo y exclusivo, y ofrecerá al público la oportunidad única de disfrutar de artistas que habitualmente llenan grandes aforos en un espacio reducido para solo 70 personas.

La nueva programación mantiene sus señas de identidad: diversidad estilística, paridad (con un 50% de actuaciones con presencia femenina) y una combinación de artistas emergentes y consolidados. Entre ellos destacan Soleá Morente, una de las voces más carismáticas y versátiles de la música española, capaz de tender puentes entre el flamenco, el pop y la experimentación; Queralt Lahoz, que llegará en formato acústico para mostrar una versión más íntima y cercana de su fusión de soul, rap, copla y flamenco; María Rodés, cantautora y compositora barcelonesa con un universo sonoro que combina la canción de autor con el folk y la experimentación; Hidrogenesse, dúo barcelonés de pop electrónico con letras ingeniosas, estética cuidada y espíritu irreverente; y Boyanka Kostova, que forma parte del programa estatal AIEnRuta, impulsando a nuevos talentos por todo el territorio.

Queralt Lahoz en su actuación en La Mar de Músicas de Cartagena el pasado mes de julio. Pablo Sánchez / Agm

En 2025, 'Ciclogénesis' de Ítaca refuerzará su compromiso con la escena local, buscando alcanzar un 50% de artistas murcianos en la programación, tanto como teloneros como en propuestas compartidas. En septiembre se presentarán las bandas invitadas que acompañarán a las fechas ya anunciadas, manteniendo así el espíritu de apoyo al talento emergente y de proximidad.

Una vez más, el arte que acompaña el proyecto ha sido obra de la directora de arte murciana Paula Reverte.

'Ciclogénesis 2025' busca afianzarse como un espacio estable de programación musical en la ciudad de Murcia, generando comunidad, impulsando el talento local y reforzando el papel de las salas como centros de creación, encuentro y circulación cultural.

Más de 30 años en el corazón de Murcia

La Cafetería Cooperativa Ítaca es un proyecto sociocultural con más de treinta años de trayectoria en el corazón de Murcia. Desde su fundación en 1993, Ítaca ha sido mucho más que una cafetería: es un espacio cooperativo, autogestionado y alejado de las dinámicas capitalistas que se ha consolidado como un referente imprescindible en la vida cultural,social y comunitaria de la ciudad.

Ampliar Nombres confirmados en la programación de 'Ciclogénesis' 2025. Cooperativa Ítaca

Ubicada en el barrio de Santa Eulalia, ha funcionado ininterrumpidamente como punto de encuentro para la ciudadanía crítica, creativa y comprometida, al margen de los circuitos institucionales y comerciales habituales. El proyecto nace y se mantiene gracias al trabajo colectivo de sus socias cooperativistas, bajo principios de democracia interna, horizontalidad, apoyo mutuo y responsabilidad social. Ítaca ha sabido sostener durante más de tres décadas un modelo de gestión participativo, sin jerarquías, que demuestra que otras formas de economía —basadas en la cooperación y no en el lucro— no solo son posibles, sino necesarias para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

Vertebrar la escena musical

Grabaciones Vistabella es un colectivo murciano que nació con la idea de promocionar las bandas de Murcia que no conseguían llegar a públicos más amplios y de vertebrar la escena musical regional a través de la cooperación de los propios agentes culturales, eliminando la relación jerárquica habitual en el mundo discográfico y poniendo al artista siempre en el centro.

Desde su fundación en 2020 Grabaciones Vistabella ha editado digitalmente el trabajo de distintos grupos y artistas con propuestas muy diferentes pero que compartían los principios de solidaridad y sostenibilidad en el desarrollo de su actividad.

Como promotora, Producciones Vistabella ha traído a Murcia a nombres de la talla de Kokoshca, Jero Romero, Tulsa, Pancho Varona, Guiu Cortés…