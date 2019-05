La diseñadora Paula del Vas, invitada de honor de 'The Bridal Experience' en La Manga Club Diseño de Paula del Vas. / m. c. La murciana presentará hoy en el hotel Príncipe Felipe, en el marco de este evento y en primicia, su nueva colección de vestidos de novia LV MURCIA Jueves, 16 mayo 2019, 03:14

Una boda no es un evento, una boda es una experiencia que no se olvida nunca... Conscientes de ello, y expertos en desarrollar eventos donde sus protagonistas tengan una gran experiencia, el complejo turístico La Manga Club organiza hoy y mañana 'The Bridal Experience', un encuentro en el que durante dos días se podrán descubrir las novedades en el mundo nupcial, además de poder ver en primicia el trabajo de algunos de los principales profesionales.

Hoy, a las 18.30 horas, tendrá lugar la presentación por primera vez, y en exclusiva, de la 'Colección de Vestidos de Novia 2020' de Paula del Vas, en un desfile que se llevará a cabo en el hotel Príncipe Felipe 5*, y cuya asistencia será bajo invitación. Con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la moda nupcial, sus colecciones han desfilado por pasarelas como Cibeles Novias, Pasarela Costura España, Barcelona Bridal Fashion Week, Ateliere Couture y en el Festival de Moda y Arte de Murcia. Colaboradora de otros diseñadores de prestigio, como Juanjo Oliva y Elio Bernhanyer, Paula del Vas presentará su nueva colección fiel al concepto clásico renovado de la novia. Las piezas están realizadas con seda natural, rescatando elementos como chaquetas bomber, monos y trajes pantalón.