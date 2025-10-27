El diseñador y director Hidenori Matsubara, uno de los creadores de 'Evangelion', estará en el Salón del Manga de Murcia El legendario creativo japonés se suma al animador Yoshihiro Watanabe, uno de los productores más destacados de anime de los últimos años

Iván Rosique Lunes, 27 de octubre 2025, 12:21 Comenta Compartir

La XVII Edición de Murcia se Remanga, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas, contará con dos invitados de gran peso dentro de la industria del anime. La organización del evento ha anunciado la presencia de Hidenori Matsubara, uno de los principales responsables de 'Evangelion', que se suma a la del productor Yoshihiro Watanabe, anunciada previamente.

El creativo japonés ejerció desde 1988 como diseñador de personajes y director de animación de la serie 'Neon Genesis Evangelion' en Studio Gainax. Tras la finalización de la serie trabajó en otras producciones de gran éxito como 'Sakura Wars', 'Ah! Mi Diosa' y 'Gankutsuō', basada en 'El conde de Montecristo'. En los últimos años ha trabajado en Studio Khara como uno de los principales responsables de la tetralogía de películas 'Rebuild of Evangelion', una ambiciosa reimaginación de la serie original.

Según avanzó la organización del Salón del Manga de Murcia, los seguidores de Hidenori Matsubara «podrán conocerlo, escuchar su experiencia y descubrir los secretos detrás de algunas de las obras más influyentes de la animación japonesa moderna».

Además de contar con uno de los padres de 'Evangelion', la programación del evento incluirá una charla de Yoshihiro Watanabe, uno de los profesionales más destacados del anime moderno. Representante de Studio Orange, la empresa responsable de títulos recientes de gran éxito como 'Beastars' y 'Trigun Stampede', el productor ejecutivo se ha especializado en potenciar la integración de la animación 3D como alternativa a las técnicas tradicionales en 2D.

Durante su visita a Murcia, Watanabe hablará sobre su experiencia en la industria, los desafíos de la animación moderna y mostrará en exclusiva a los asistentes un adelanto de su próximo proyecto, 'Trigun Stargaze', que se estrenará el año que viene en la plataforma Crunchyroll.