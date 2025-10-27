La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de la película 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time' y fotografía de Hidenori Matsubara. Studio Khara

El diseñador y director Hidenori Matsubara, uno de los creadores de 'Evangelion', estará en el Salón del Manga de Murcia

El legendario creativo japonés se suma al animador Yoshihiro Watanabe, uno de los productores más destacados de anime de los últimos años

Iván Rosique

Iván Rosique

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:21

Comenta

La XVII Edición de Murcia se Remanga, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas, contará con dos invitados de gran peso dentro de la industria del anime. La organización del evento ha anunciado la presencia de Hidenori Matsubara, uno de los principales responsables de 'Evangelion', que se suma a la del productor Yoshihiro Watanabe, anunciada previamente.

El creativo japonés ejerció desde 1988 como diseñador de personajes y director de animación de la serie 'Neon Genesis Evangelion' en Studio Gainax. Tras la finalización de la serie trabajó en otras producciones de gran éxito como 'Sakura Wars', 'Ah! Mi Diosa' y 'Gankutsuō', basada en 'El conde de Montecristo'. En los últimos años ha trabajado en Studio Khara como uno de los principales responsables de la tetralogía de películas 'Rebuild of Evangelion', una ambiciosa reimaginación de la serie original.

Según avanzó la organización del Salón del Manga de Murcia, los seguidores de Hidenori Matsubara «podrán conocerlo, escuchar su experiencia y descubrir los secretos detrás de algunas de las obras más influyentes de la animación japonesa moderna».

Además de contar con uno de los padres de 'Evangelion', la programación del evento incluirá una charla de Yoshihiro Watanabe, uno de los profesionales más destacados del anime moderno. Representante de Studio Orange, la empresa responsable de títulos recientes de gran éxito como 'Beastars' y 'Trigun Stampede', el productor ejecutivo se ha especializado en potenciar la integración de la animación 3D como alternativa a las técnicas tradicionales en 2D.

Durante su visita a Murcia, Watanabe hablará sobre su experiencia en la industria, los desafíos de la animación moderna y mostrará en exclusiva a los asistentes un adelanto de su próximo proyecto, 'Trigun Stargaze', que se estrenará el año que viene en la plataforma Crunchyroll.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido tras asesinar presuntamente a su novia de 19 años en Librilla asfixiándola
  2. 2 Hallan en El Albujón el cadáver del anciano desaparecido en Torre Pacheco
  3. 3 Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas en la Región de Murcia: hasta 25 litros en una hora
  4. 4 Estas son las oposiciones más fáciles de España, según una academia: «Plazas masivas por todo el país»
  5. 5

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  6. 6

    La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»
  7. 7 Una tormenta descarga casi 30 litros por metro cuadrado en la costa de Lorca
  8. 8 El dilema de elegir horario: el preferido por los españoles no es el más saludable
  9. 9

    El Real Murcia de Etxeberria sigue hundiéndose en Elda
  10. 10 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El diseñador y director Hidenori Matsubara, uno de los creadores de 'Evangelion', estará en el Salón del Manga de Murcia

El diseñador y director Hidenori Matsubara, uno de los creadores de &#039;Evangelion&#039;, estará en el Salón del Manga de Murcia