Discantus participa esta semana en el Vaticano en el Jubileo de Coros y Corales organizado por la Santa Sede

Después de su reciente gira por Bulgaria, la formación que dirige Ángel Luis Carrillo llevará el nombre de Murcia al corazón del orbe católico en distintos eventos organizados con motivo del Año Jubilar de la Esperanza 2025

Una actuación de miembros de la Coral Discantus, con Ángel Luis Carrillo sobre estas líneas.

LA VERDAD Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:58 Comenta Compartir

La Coral Discantus de Murcia viajará esta semanaa a la Ciudad de Roma, del 20 al 23 de noviembre, para participar en los grandes eventos del Jubileo de los Coros y Corales, organizado por la Santa Sede con motivo del Año Jubilar de la Esperanza 2025. Será el único coro de la Región de Murcia que participe en este encuentro mundial de coros en el Vaticano, con una agenda de eventos religiosos y musicales bastante importante, según informó su director, Ángel Luis Carrillo.

Así, este viernes, la Coral Discantus hará la peregrinación jubilar para poder entrar a la Basílica de San Pedro por la Puerta Santa y, además, cursará una visita a la Basílica de Santa Cecilia, en la víspera de la festividad de la Patrona de los Músicos.

El sábado, la Coral murciana visitará la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra la Patrona de Roma. Por la tarde, la Iglesia Nacional Española de Nuestra Señora de Montserrat y Santiago Apóstol acogerá una Misa cantada y un concierto coral, en donde intervendrán la Coral Frexnense de Fregenal de la Sierra (Badajoz), el Coro 'La Música¡ de Lublin (Polonia) y la Coral Discantus de Murcia.

Al mismo tiempo, doscientas iglesias de Roma acogerán misas y conciertos de todos los coros participantes en el Jubileo.

Los actos extraordinarios concluirán el domingo, con una Solemne Eucaristía en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa León XIV. En ella participarán los miles de coralistas provenientes de todas las partes del mundo cristiano.

La Coral Discantus, una vez más, y después de su reciente gira por Bulgaria, llevará el nombre de Murcia al corazón del orbe católico.