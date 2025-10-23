La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Gala Hernández.

Gala Hernández.

La directora murciana Gala Hernández López compite en la sección oficial de la Seminci con el cortometraje '+10k'

Cine ·

Este sábado se podrá ver en Valladolid por vez primera en España esta obra con la que cierra una suerte de trilogía, tras su estreno en la Quincena de Cineastas del festival de Cannes

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

Gala Hernández López (1993), la cineasta murciana que hizo historia en febrero de 2024 al conseguir el César al Mejor Corto Documental por 'La mecánica de los fluidos' ... , participa en la sección oficial de la Seminci (Semana Internacional de Cine de Valladolid International Film Festival). Lo hace en la sección oficial de cortometrajes internacionales con su nueva producción, '+10k', que se estrenó mundialmente la pasada edición del festival de Cannes en la Quincena de Cineastas, donde explicó que esta obra cierra una suerte de trilogía en la que explora universos y personajes opuestos a ella para desmontar sus propios prejuicios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  5. 5

    Encuentran huellas fósiles de grandes mamíferos en Calblanque y Cabo Cope
  6. 6 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Más de un centenar de colegios se interesan en acoger 1º y 2º de ESO
  9. 9 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  10. 10 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La directora murciana Gala Hernández López compite en la sección oficial de la Seminci con el cortometraje '+10k'