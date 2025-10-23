La directora murciana Gala Hernández López compite en la sección oficial de la Seminci con el cortometraje '+10k'

Gala Hernández López (1993), la cineasta murciana que hizo historia en febrero de 2024 al conseguir el César al Mejor Corto Documental por 'La mecánica de los fluidos' ... , participa en la sección oficial de la Seminci (Semana Internacional de Cine de Valladolid International Film Festival). Lo hace en la sección oficial de cortometrajes internacionales con su nueva producción, '+10k', que se estrenó mundialmente la pasada edición del festival de Cannes en la Quincena de Cineastas, donde explicó que esta obra cierra una suerte de trilogía en la que explora universos y personajes opuestos a ella para desmontar sus propios prejuicios.

Este sábado se estrena en España proyectándose en Valladolid en la Seminci. Hernández tiene una gran versatilidad como directora, guionista, productora y editora; está formada en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). Fue elegida Murciana del Año en 2023 por LA VERDAD. Ya está trabajando también en la escritura de su primer largometraje, que lleva el título provisional de 'All night I make the night in me'.

Ampliar Cartel del nuevo cortometraje de Gala Hernández López.

El cortometraje '+10k', escrito, dirigido y editado por la autora murciana, es una coproducción hispano-francesa de 35 minutos de duración que ha hecho ya un amplio recorrido por festivales internacionales y ha ganado diversos premios, y está preseleccionada para los premios César 2025 del cine francés. Gala Hernández es también la productora de este trabajo en colaboración con Carlota Coloma, Adriá Lahuerta, Yannick Beauquis y Quentin Brayer, y está protagonizado por Pol Gasco Robles y Lidia Aparicio Marca.

El protagonista es un joven de 21 años que vive con su abuela, sueña con vivir en Miami y ganar más de 10.000 euros al mes. Asiste a charlas motivacionales, sigue a coaches 'online' e invierte en criptomonedas. Pol no sabe cuando logrará alcanzar estas metas y conseguirá convertirse en la mejor versión de sí mismo, lo único que sabe es que algún día lo logrará. Este es el argumento de partida de este nuevo corto.

Gala Hernández, hija de la escritora y psicoanalista Lola López Mondéjar y del gestor cultural Patricio Hernández, es autora de 'For Here Am I Sitting in a Tin Can Far Above the World' (2024), que pudo verse por primera vez en la sección Forum Expanded de la Berlinale, uno de los tres grandes festivales de cine europeo: es un cortometraje de 19 minutos en el que narra el sueño de una crisis económica que derrumba el mercado de las criptomonedas, con miles de personas congeladas criogénicamente a la espera de tiempos mejores. En 'Naturaleza muerta' (2016) contaba la historia de un hombre que cuida de su mujer enferma en una masía aislada en el campo; la aparición inesperada de una joven ciega despertará en él un deseo que él creía dormido para siempre.

Gala Hernández el día que ganó el premio César a Mejor Corto Documental. Johanna Geron / Reuters

Con 'La mecánica de los fluidos' (2022) ya fue premiada en varios festivales con reconocimientos como el Tiempo de Historia en la Seminci de Valladolid, el premio a la mejor autora en el Festival Internacional de Cine Independiente de Burdeos, el de mejor corto del concurso de Contrabando y el Gran Premio del Concurso Contrabando, entre otros. En esta historia nos remontamos a años atrás: en 2018 un 'incel' (célibe involuntario) autodenominado Anarquista Anatemático publicó en Reddit una nota suicida titulada 'Estados Unidos es responsable de mi muerte'. 'La Mécanique des fluides' es un intento de encontrar respuestas a este mensaje. Una deriva por internet en busca de la huella digital de su autor que acaba siendo un viaje interior por los resquicios de nuestras soledades conectadas, compendia FilmAffinity, donde tiene de nota un 6.3.

Gala Hernández López es graduada en Cinematografía por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos por la Universidad Pompeu Fabra, un máster en Audiovisual and Cinema Studies (IMACS) por la Universidad Sorbona Nueva-París 3 y Universidad de París X Nanterre de La Défense. Además, comenzó el doctorado en Estética, Ciencias y Tecnologías del Arte por la Universidad de París VIII.