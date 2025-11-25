Digitalización y bioestimulación con algas para gestionar el agua

Lyda Martín Martes, 25 de noviembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

Los agrosistemas mediterráneos deben de adaptarse de forma sostenible a una disponibilidad de agua cada vez más limitada. En este objetivo, con el que conviven las comunidades de regantes y agricultores de la Región de Murcia desde hace décadas, es necesario desarrollar nuevas herramientas capaces de aplicar metodologías más eficientes y precisas sobre el cálculo de las estimaciones de los requerimientos hídricos y que proporcionen información en tiempo real sobre los indicadores del estado hídrico del suelo agrícola y los cultivos. De este modo, se conseguiría incrementar la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas a través de la digitalización, porque permitiría ajustar con mayor exactitud la fertirrigación, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU y de la estrategia 'de la Granja a la Mesa' (European Green Deal) de la Unión Europea.

Para ayudar en este reto, la investigadora predoctoral en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Laura Marín Durán ha decidido abordar en su Memoria de Tesis la combinación del uso de la digitalización en el manejo del riego y la bioestimulación en base de algas y microorganismos en diferentes cultivos ubicados en la Región de Murcia. Su tesis, enmarcada en el proyecto europeo Life Triplet, se centra en las comunidades de regantes (CR) del Campo de Cartagena, Pliego y Totana, elegidas por la diferente problemática relacionada con el agua en la que están envueltas debido a la escasa disponibilidad de recursos hídricos de distinta procedencia y calidad. «La elección de estas tres zonas nos ha permitido trabajar con diferentes cultivos, como son albaricoquero, uva de mesa, naranjo, mandarino y lechuga, abarcando además diferentes condiciones edafoclimáticas», señala Marín.

Mediante la digitalización, la investigadora pretende reducir con este proyecto los aportes de agua de riego a través del control del tiempo de riego y del agotamiento de agua en el suelo, y de esta forma conseguir un control más exhaustivo del sistema radicular, que es más absorbente cerca de la superficie. Asimismo, los avances en el ámbito de la biotecnología han permitido disponer de bioestimulantes capaces de incrementar la micorrización y la actividad enzimática en la rizosfera, haciendo más eficiente la absorción de agua y nutrientes por los cultivos. «La combinación del uso de la digitalización y la bioestimulación contribuirá al manejo racional y eficiente del fertirriego de los cultivos, reduciendo la huella hídrica y de carbono, que podrán ser cuantificadas en tiempo real», matiza Laura Marín. Añade protocolos de programación del riego deficitario de precisión en los cultivos estudiados, que serán difundidos a través de las comunidades de regantes, y que facilitarán la labor de los técnicos de las empresas productoras a la hora de la planificación de la fertirrigación, del cumplimiento de la legislación vigente y de una gestión sostenible del suelo agrícola. Además, se pretende lograr una mejora de la producción y calidad de las cosechas.

Paralelamente, el proyecto contempla la formación de técnicos y agricultores para la adopción de estas herramientas tecnológicas en campo, lo que facilita una transición real hacia técnicas de fertirrigación más eficientes y sostenibles. «De esta manera se contribuye a la transición hacia una agricultura sostenible, clave para aumentar la productividad de los cultivos bajo las condiciones climáticas actuales y satisfacer la demanda de alimentos de una población cada vez más creciente», subraya, añadiendo que ese incremento de producción debe ir acompañado de un manejo sostenible de la agricultura con el fin de reducir el impacto sobre los recursos naturales, especialmente el agua y el suelo, en un contexto de cambio climático y transición energética.

Las algas forman parte del proyecto ya que, como cuenta Laura Marín, investigaciones recientes muestran que los bioestimulantes formulados con extractos de algas marinas, como Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis, promueven el desarrollo radicular de la planta y estimulan la síntesis de compuestos protectores, como antioxidantes y osmoprotectores que pueden ayudar a proteger a la planta de los daños causados por el estrés, permitiendo a los cultivos soportar mejor los periodos de estrés hídrico. «Esto puede mejorar el rendimiento de los cultivos y la eficiencia en el uso del agua, lo que convierte a la bioestimulación en un enfoque prometedor para ayudar a mitigar los impactos de la escasez de agua», indica.

Por otro lado, el monitoreo se gestionará a través de Irriman Platform, una herramienta digital ya aplicada en proyectos europeos que incorpora su propia aplicación móvil, a partir de la cual los agricultores pueden conocer en tiempo real el nivel de agotamiento de agua en el suelo y el momento más idóneo para definir el tiempo y el inicio del riego. Asimismo, otro de los módulos incorporados en esta herramienta es una modelización predictiva empleando técnicas de 'Machine Learning', que permite la predicción del riego para los cultivos no monitorizados dentro de la zona regable de la Comunidad de Regantes.

«Los resultados del proyecto permitirán dejar patente la utilidad de implantar la digitalización en una agricultura de regadío intensiva, tanto por el incremento de la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones como por la información que se desprenda en el uso de la plataforma de gestión, ya que informará de datos periódicos de huella hídrica y fijación de CO2 en la superficie regable de las tres Comunidades de Regantes», indica la investigadora predoctoral.

El desarrollo del proyecto está avanzando según las fases previstas. En la primera fase, de tres meses de duración, se procedió a la implementación del proyecto mediante la instalación de los diferentes sensores en suelo y planta. Seguidamente, se aplicaron los tratamientos de fertirrigación, y a partir del mes 12 se incluyó la bioestimulación, con una duración de 28 meses, hasta completar los 36 meses de duración del proyecto. Paralelamente se están realizando diferentes tareas que abarcan desde la implantación de las estrategias de fertirrigación y bioestimulación hasta la finalización del proyecto: evaluación de la respuesta hídrica y vegetativa del cultivo, control de la calidad del fruto y evaluación final de la producción y de los parámetros físicos-químicos de los frutos y emisión de informes quincenales de la programación optimizada del riego y formación técnica en el manejo sostenible de los usuarios del agua, para finalmente evaluar el impacto ambiental favoreciendo la fijación de carbono del cultivo. Tras esto, se procederá a la fase de redacción y publicación de artículos en revistas científicas indexadas en el Journal Citation Report (JCR), participación en congresos y reuniones técnicas con agricultores durante los últimos meses de fin del proyecto.

El plazo previsto de finalización del proyecto será el año 2027, incluyendo la defensa de la tesis doctoral.

Respaldo investigador

Este proyecto está respaldado por un grupo de investigación multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), formado por tres informáticos contratados por la empresa de base tecnológica Digital Data Farm de la UPCT, colaboradora en el proyecto Life; la bioquímica Susana Zapata; Laura Soria como técnica de laboratorio; el doctor en ciencias exactas Manuel Ruiz; los ingenieros agrónomos Pablo Berríos, Abdelmalek Temnani, Juan Talavera y Laura Marín, y Alejandro Pérez Pastor como director del proyecto. Además, el equipo trabaja dentro de la Cátedra universitaria FMC Agricultural Sciences, entre FMC y UPCT, con técnicos de la empresa FMC Agricultural Solutions especializados en bioestimulación: Claudia Monllor, Alfonso Cano, Jose Antonio Rodríguez y Diego Pallarés. También cuentan con el apoyo de las diferentes empresas y comunidades de regantes que participan dentro del proyecto Life Triplet, así como de los agricultores de las diferentes parcelas que nos facilitan el trabajo en el campo.

Este proyecto ha contado, además, con la financiación del Gobierno Regional a través de la Fundación Séneca. «La financiación de mi contrato predoctoral ha sido esencial para poder iniciar mi camino en el ámbito de la ciencia y poder desarrollar mi carrera investigadora. Por tanto, este apoyo nos motiva a seguir avanzando en la investigación para promover una agricultura más sostenible», señala Marín.

