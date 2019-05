Diego Jiménez: «El principal de los males es la incongruencia» Diego Jiménez. / LV El 'coach' y experto en comunicación busca «remover, conmover y emocionar» con un espectáculo psicoteatral de desarrollo personal NATALIA BENITO MURCIA Miércoles, 29 mayo 2019, 01:51

No es una charla, «aunque tiene trasfondo de conferencia», ni es una obra teatral «al uso» lo que el 'coach' Diego Jiménez (Mazarrón, 1966) propone en '¿Quién quiere ju(Z)gar conmigo?'. El espectáculo que este viernes se pondrá en escena en Cartagena, es un «monólogo testimonial dramatizado, ameno y divertido y bonito»; un formato «vivencial» que pretende «remover, conmover y emocionar».

Diego Jiménez parte de una experiencia que hace seis años cuando acudió por primera vez a un curso de 'coaching' y le cambió la vida y le llevó a convertir su vivencia en su profesión: «Tenía la necesidad de compartir con los demás todo lo que a mí me había ayudado». Siempre en primera persona, «algo muy beneficioso que se hace poco». Jiménez habla de «problemas instalados en la sociedad» como «el 'bullying' que sufrí de pequeño, los complejos y la depresión», explica el orientador personal, experto en habilidades sociales, formador y asesor político en materia de comunicación sobre un espectáculo psicoteatral con el que busca replantearse ciertas creencias muy arraigadas. «¡Tenemos que aprender a desaprender!». Tras su 'show', el público ha reconsiderado, por ejemplo, la relación paternofilial; mientras que otros asistentes encuentran el impulso necesario para un cambio en su vida.

El espectáculo Qué '¿Quién quiere ju(Z)gar conmigo?' Dónde y cuándo El viernes, a las 21.30 horas en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena. Entradas 10 euros.

A través de esta original propuesta, que en octubre llegará al Teatro Romea de Murcia, el 'coach', convertido en actor, se sirve de la PNL -programación neurolinguística- como herramienta para conectar con el público y empatizar a través de la comunicación: «La persona que recibe el mensaje debe leer entre líneas y para que esto cale me valgo de metáforas audiovisuales y sonidos, para que el cerebro haga suya la experiencia que esta viviendo». Un espectáculo para público «valiente, que se deje llevar por las emociones y que se dé permiso para sentir» que ha sido galardonado por Ecorem y la Universidad de Murcia con el Premio a la Innovación y el Desarrollo Profesional por su aportación en el acercamiento de las herramientas de 'coaching' para la gestión emocional, a través de las artes escénicas.

Aunque para Jiménez términos como 'coaching' o 'desaprender' ya están instalados y utilizados con naturalidad en la sociedad, asegura que el proyecto que lleva a Cartagena «es la manera de llegar a un publico que quizá no esté muy habituado a ello», comenta el comunicador, perteneciente a una profesión en la que «hay de todo» y la labor de los profesionales se ve desvirtuada por «'vendehumos' y 'pseudocoach'».

Los asistentes podrán mirar cara a cara a sus problemas, los de una sociedad que, para Jiménez, está marcada por «la incongruencia» como «el principal de nuestros males». Esto es: decir una cosa y hacer otra. «Es algo preocupante porque la gente pide ayuda para conseguir algo y parece que no saben lo que quieren pero perfectamente lo saben. Lo que pasa es que no se atreven a salir de la zona de confort y hacer el esfuerzo para cambiar algo que no funciona en su vida. Es importante ser consciente de ello».