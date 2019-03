«Soy un descreído absoluto del ser humano, confío muy poco en él» Rayco Pulido. / Jordi Verdés Padrón Finalista del Premio Mandarache 2019 por 'Lamia', hoy se reúne en Cartagena con 600 alumnos de Secundaria Rayco Pulido Autor de cómics ANTONIO ARCO Martes, 5 marzo 2019, 09:27

Está a punto de coger un vuelo. Luce un sol exultante. Cartagena le aguarda. Atrás quedará su tierra, Canarias, donde la calima hace cada vez con más frecuencia acto de presencia hasta el punto de que, se lamenta, «ahora estamos enterrados en arena permanentemente». No hay paraíso inmune al cambio climático. Rayco Pulido (Telde, Gran Canaria, 1978) es autor de 'Lamia', la novela gráfica que ha sido elegida como una de las tres finalistas que optan al Premio Mandarache 2019, cuyo singular jurado componen miles de jóvenes de Cartagena, así como, a través de la iniciativa Orillas Mandarache, estudiantes de Cartagena de Indias (Colombia) y de la Cartagena chilena. Y para hablar de 'Lamia', y dentro del Proyecto Mandarache -Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2014-, impulsado desde 2004 por la Concejalía de Juventud de la ciudad portuaria, el autor estará en Cartagena hoy -a las 10.30 horas protagonizará el tradicional encuentro en el Paraninfo de la UPCT con 600 estudiantes de Secundaria- y también mañana.

'Lamia', Premio Nacional del Cómic 2017, es un 'neo-noir' tenebroso y tenebrista, un paseo por la cara más amarga y criminal de la posguerra española, un cómic policíaco en blanco y negro, desolador y radiado, que protagoniza Laia. Estamos en Barcelona y corre el año 1943. Maldito puro franquismo. Pero no solo eso. Veamos: el asesino más sanguinario que ha visto la ciudad anda suelto. Mauricio 'Herr Doktor', detective privado poco convencional, aparcará su agenda para dar caza al criminal. Por ahora, sus clientes deberán esperar, entre ellos, la propia Laia, que tiene 34 años y, «pese a ser huérfana, ahora tiene todo lo que siempre ha deseado; un marido que la quiere, una buena posición y, aunque se ha hecho esperar, está embarazada. Laia es feliz... o eso parece», indica el autor. Y al igual que ya sucedía con otro personaje suyo, Nela, protagonista de su adaptación de 'Marianela', de Benito Pérez Galdós, Laia es una mujer fuerte. Pero con una diferencia: «Laia tiene más determinación, no se resigna al papel que le reserva el destino». «Se niega a ser una de esas mujeres que escribían a los consultorios radiofónicos para desahogarse y pedir consuelo, porque no tenían a quién recurrir», dice su creador.

TOME NOTA Quién Rayco Pulido. Encuentro con el público Hoy, a las 19.30 horas, en la sede de la Fundación Cajamurcia. Cartagena.

Curiosamente, Laia trabaja como guionista en el programa de radio de más éxito del momento, 'El consultorio de Ana Bosch', inspirado en el mítico programa 'El consultorio de Elena Francis', que se emitió entre 1947 y 1984. 'Lamia' habla de una época, en plena dictadura, «oscura y en la que la mujer volvía a quedar reducida a madre, monja o puta. La mujer del régimen era católica, conservadora y española. El espejo donde mirarse era Carmen Polo [esposa de Francisco Franco] y el camino para imitarla era simple: niña obediente, esposa complaciente y madre sacrificada». Un tiempo de pocas alegrías en el que «las cosas se resolvían de puertas para adentro o en el confesionario y definir la virtud moral era cosa de la iglesia: sumisión, silencio, sacrificio, paciencia, resignación, fe...».

«Tampoco hemos cambiado tanto», precisa Rayco Pulido. «Mucha corrección política, pero por debajo viene el agua turbia», describe. No es una fiesta esta novela gráfica. Habita en ella lo ruin, lo miserable, la hipocresía, los ecos de una España negra «en la que los malos tratos eran moneda de uso corriente». Rayco Pulido ha manejado para documentarse testimonios brutales de esa España de hambre, violencia, analfabetismo, incesto... todo lo que trae de serie la miseria, el pobre envilecido por las circunstancias frente al 'buen pobre' que enseñaba la propaganda del régimen».

Un escenario en el que campea no solo la miseria material, sino también la moral y la espiritual, que se alimentan también del analfabetismo, de la ignorancia, de la falta de curiosidad. Lo cierto es que en más de una ocasión, leyendo 'Lamia', te dan ganas de tomarte un tequila -abstenerse menores de edad y gentes de mal beber!- en un bar amigable que, por supuesto, no sea La Florida que aparece dibujado en el cómic de Pulido. «Una sociedad analfabeta e ignorante entrega sus herramientas de pensamiento crítico y es fácil de manipular», advierte el autor. «Eso pasaba durante la dictadura y ahora exactamente igual», añade, «solo que a nuestro analfabetismo lo llaman funcional [leer sin comprender] y la gente vive en las pantallas». En su opinión, «las políticas educativas y culturales determinan la calidad democrática de un país y a su vez, el trato que se les da a estas áreas define la ideología de sus gobernantes. El castigo a la cultura, la imposibilidad de llegar a un acuerdo para fijar una ley educativa, la sustitución de las asignaturas que tienen que ver con arte y humanidades por otras técnicas o relacionadas con la empresa... nada de eso es gratuito».

-¿De qué le gustaría hablar con los jóvenes lectores con los que se encontrará [hoy] en Cartagena?

-De lo importante que es que no dejen de hacerlo: leer, pensar, imaginar... Es un problema el hecho de que tantísimos jóvenes estén conectados permanentemente a las redes sociales y a sus teléfonos móviles, lo cual les hace estar constantemente distraídos. Y estar así no es lo más idóneo para cultivar la lectura, o el dibujo, o cualquier disciplina artística. Es complicado que puedan aislarse de todo ese ruido y tener un poco de concentración.

Rayco Pulido, lector de grandes clásicos de novela negra -Jim Thompson es su preferido, pero no faltan en las lista ni Chesterton ni Hammett, claro-, no esconde que sus dosis de fe en sus semejantes andan ya en las últimas, raquíticas: «Creo que en mi trabajo se ve que es muy poca la fe que tengo en ellos, sí. Soy un descreído absoluto del ser humano, confío muy poco en él. Puede que a veces sea excesivamente frío, pero si tienes un pensamiento medianamente analítico con respecto a la realidad, a lo que ocurre, lo normal es que no tengas demasiada fe».

-¿Qué le ilusiona?

-Contar historias. Creo en la importancia de tener un objetivo en la vida, un objetivo que te ilusione y que te evite caer en la rutina, en la monotonía, en la desgana, y mi objetivo es ese y espero que no me falten lectores a los que les puedan interesar mis historias.

-¿Qué libro ha leído usted más veces?

-'Las sirenas de Titán', una novela de ciencia ficción escrita por Kurt Vonnegut en 1959.