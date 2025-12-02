La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dorothy Estrada, durante su charla en la edición de 'Beers & Politics' celebrada ayer en Ítaca. G. Carrión / AGM

«Un derecho que no se ejerce es un derecho que se puede perder»

Dorothy Estrada, miembro de la ONU y profesora de la UMU, participó este martes en una nueva edición de 'Beers & Politics' para hablar de 'Multilateralismo en crisis'

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:49

Dorothy Estrada (Ciudad de México, 1976), miembro del grupo de trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, fue la ... invitada ayer de una nueva edición de 'Beers & Politics', la iniciativa organizada por Daniela Valencia, Constanza Sánchez Avilés y Pascual Cano en torno a la comunicación política –y unas cervezas– con el sencillo objetivo de «aprender cosas nuevas de la gente que más sabe». Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo (Italia), Máster en Teoría Política por la London School of Economics and Political Science (Reino Unido) y licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de México, Estrada también es profesora de Derecho en la Universidad de Murcia.

