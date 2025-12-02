«Un derecho que no se ejerce es un derecho que se puede perder»

Dorothy Estrada (Ciudad de México, 1976), miembro del grupo de trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, fue la ... invitada ayer de una nueva edición de 'Beers & Politics', la iniciativa organizada por Daniela Valencia, Constanza Sánchez Avilés y Pascual Cano en torno a la comunicación política –y unas cervezas– con el sencillo objetivo de «aprender cosas nuevas de la gente que más sabe». Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo (Italia), Máster en Teoría Política por la London School of Economics and Political Science (Reino Unido) y licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de México, Estrada también es profesora de Derecho en la Universidad de Murcia.

La charla de este martes, celebrada en el bar Ítaca, se centraba en ahondar sobre el 'Multilateralismo en crisis'. En este sentido, Dorothy Estrada explicó que «los Estados tienen que resolver las cuestiones que están encima de la mesa con un esquema participativo donde se incluyan las voces de todas las partes involucradas. Pero vemos que esa posibilidad y ese deber está en crisis ahora mismo, en el sentido de que algunos líderes que algunos calificarían como tóxicos quieren volver al unilateralismo, de decidir una cosa y que los demás obedezcan, sin intervención de las partes afectadas por esas decisiones».

«Nuestra propia conciencia»

Para Estrada, «ciertos derechos que ya dábamos por hecho y que incluso están incorporados en muchas constituciones y en nuestros regímenes jurídicos, como la igualdad de género, por ejemplo, están siendo cuestionados. Y eso no es solo a nivel de los actores globales, sino también a nivel social». Así, según la profesora, «la garantía de que se cumplan los derechos humanos empieza por nuestra propia conciencia, de saber dónde están mis límites y de que es mi deber respetar esas prerrogativas fundamentales del otro». También es necesario, en su opinión, «que haya espacios democráticos donde esos cambios se puedan canalizar. Y saber que no podemos solos. Nadie puede solo».

Como miembro de la ONU, Dorothy Estrada conoce de primera mano el «ataque» a los organismos de derechos humanos que se está produciendo de un tiempo a esta parte desde los estamentos de poder. Ataques que reciben, «paradójicamente, esos organismos que están defendiendo que tú tengas la libertad de poder ir a la calle, y a los que están atacando los gobiernos poderosos».

Por eso, recuerda Estrada, «hay que salir, hay que protestar y hay que exigir, porque un derecho que no se ejerce es un derecho que se puede perder».