El deporte como motor de ciudadanía y regeneración urbana

Hace unos días escuché el discurso centrado en la importancia de las políticas públicas de promoción del deporte que el eurodiputado Marcos Ros pronunció en ... el Parlamento Europeo. Como él mismo señaló, la práctica deportiva va mucho más allá de la competición, el espectáculo o incluso la salud física y mental; es, de hecho, 'una de las formas más poderosas de hacer comunidad'. El deporte nos enseña a cooperar, a confiar en los demás y a superarnos, a la vez que refuerza los sentimientos de pertenencia y actúa como una valiosa herramienta contra la soledad.

Y no puedo estar más de acuerdo. Los espacios deportivos locales son un recurso tremendamente útil para ofrecer estímulos positivos en los jóvenes, ofertar espacios de encuentro activo en las personas mayores y tiempo de ocio saludable para todos. Además, son instrumentos con los que se puede avanzar en la construcción de ciudades más justas, igualitarias y seguras.

Por ejemplo, la creación o rehabilitación de instalaciones deportivas es una eficaz estrategia de la regeneración urbana. Una pista bien mantenida deja de ser un espacio residual para convertirse en un foco de vida comunitaria. Por eso, cada vez son más las ciudades que apuestan por salpicar su trama con ámbitos multifuncionales, abiertos y accesibles que funcionan como pequeñas «plazas deportivas» enclavadas en el corazón de los barrios. A veces simplemente son los patios de los colegios que se mantienen abiertos fuera del horario escolar priorizando la permeabilidad y asegurando que las infraestructuras educativas no sean barreras, sino puentes.

Otra muestra de esta filosofía son las iniciativas que transforman con materiales duraderos y estéticas atractivas zonas poco utilizadas a través de instalaciones de skate, parkour y canchas callejeras. Este fue el caso de la mediática Pigalle Duperré en París, que transformó un pequeño solar en una de las canchas más icónicas del mundo, convirtiéndolo en un punto de atracción y reduciendo la percepción de hostilidad que transmitía el entorno. O el Parque Deportivo Urbano Baró de Viver en Barcelona, que ha dado vida a un espacio por el que solo transitaban los usuarios del metro y era sentido como inseguro por los vecinos hasta el punto de condicionar sus hábitos de movilidad. Todos estos proyectos no solo incrementan la actividad física de la población que los utiliza, sino que están demostrado que tienen un impacto social profundo. Reducen el vandalismo y la inseguridad al aumentar el tráfico peatonal positivo, fomentan los sentimientos de pertenencia (sobre todo si los vecinos son involucrados en los procesos) y crean empleo local.

Además, existen iniciativas sociales sumamente interesantes que se apoyan en las infraestructuras deportivas para implementar programas de integración como es el caso de países como Alemania o Suecia donde los deportes de equipo son empleados activamente para integrar a la población migrante y refugiada. No se trata solo de jugar; los clubes y asociaciones deportivas se convierten en puntos de encuentro donde se aprende el idioma local, se entienden las normas sociales y se forjan las primeras amistades más allá del propio grupo de origen, porque la comunicación no verbal del deporte supera rápidamente las barreras lingüísticas y culturales.

Esta misma visión de la actividad física como palanca de cambio social impulsa a entidades de la sociedad civil en el ámbito local. Aquí mismo, en El Palmar, la Fundación Alcaraz se está apoyando en el deporte para mejorar la situación de la infancia con más dificultades, afrontando el reto como un asunto holístico que no solo ofrece a los niños la oportunidad de formarse como deportistas sino que entiende la actividad deportiva como un vehículo para romper barreras, activar el potencial de cada niño y cada niña, ofrecer bienestar físico y emocional en entornos complicados y dar visibilidad a problemas a los que como sociedad avanzada tenemos que enfrentarnos.

Así que, como advertía Ros, efectivamente el deporte es mucho más que una cuestión comercializable en torno al bienestar personal. Los espacios deportivos urbanos ofrecen salud pública, seguridad ciudadana, dignidad urbana y son facilitadores en la construcción de una ciudadanía más comprometida, cohesionada, justa e igualitaria.