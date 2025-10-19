La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El deporte como motor de ciudadanía y regeneración urbana

Patricia Reus

Patricia Reus

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:37

Hace unos días escuché el discurso centrado en la importancia de las políticas públicas de promoción del deporte que el eurodiputado Marcos Ros pronunció en ... el Parlamento Europeo. Como él mismo señaló, la práctica deportiva va mucho más allá de la competición, el espectáculo o incluso la salud física y mental; es, de hecho, 'una de las formas más poderosas de hacer comunidad'. El deporte nos enseña a cooperar, a confiar en los demás y a superarnos, a la vez que refuerza los sentimientos de pertenencia y actúa como una valiosa herramienta contra la soledad.

