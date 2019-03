Una palabra tuya Déjelas en paz Fotografía: Pepe H. | Tipografía: Nacho Rodríguez Uno que anda suelto sin la menor gracia, Toni Albà, que dice deberse en cuerpo y alma a las fantasías del independentismo catalán nuestro de cada día la misma monserga, ha insinuado sin disimulo alguno en un tontísimo tuit más que Inés Arrimadas es una puta ANTONIO ARCO Martes, 5 marzo 2019, 02:50

Uno que anda suelto sin la menor gracia, Toni Albà, que dice deberse en cuerpo y alma a las fantasías cada vez más asfixiantes y, lo peor de todo, absurdas, del independentismo catalán nuestro de cada día la misma monserga, ha insinuado sin disimulo alguno en un tontísimo tuit más que Inés Arrimadas es una puta; así, sin colorantes, ni conservantes; bien es cierto que sin añadir, ni aclarar, si más o menos puta que las gallinas, a las que quizás el actor catalán de medio pelo les tenga más respeto que a sus conciudadanos. No es la primera vez que ha ocurrido, lo de que Albà arremeta contra Arrimadas, quien por lo visto comete el delito gravísimo de no ser independentista, sino durante estos últimos tiempos la líder indiscutible de la oposición en Cataluña, toda ella y todo ello perfectamente acordes con los modos democráticos y con una valía personal y política que ya querría el tontaina para sí. Ya le llamó hace un tiempo «mala puta», si bien no le pareció suficiente manera de hacer el cafre a destajo y ha vuelto a las andadas, huelga decir que sin que se intuya en su burdo humor ni la más mínima influencia de Gerald Durrell.

Les recuerdo que, en concreto, y a propósito del viaje de la líder de Ciudadanos a Waterloo -que, por otro lado, no vayamos ahora a lanzar las campanas de medianoche al vuelo, tampoco ha sido lo mejor que ha hecho en su vida, ni en la política, ni espero que en la personal tampoco-, el lirondo escribió, eso sí con pésima puntuación: «Buen viaje a Waterloo! (Vigila no te pases de largo y vayas a parar a Amsterdam... allí, estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados!)». Se puede escribir mejor, cierto es, pero es difícil hacerlo con menos ingenio saludable y con más espesor rancio. ¡A estas alturas! Un señor que va de demócrata y de defensor de la Libertad con mayúscula. Y que por supuesto detesta a los machistas. Y a los fachas, claro. Y al Estado español, y no digamos ya a Manolo 'El del bombo' y a la morena de la copla que pintó Julio Romero de Torres. ¿Qué le han hecho a usted las putas?, ¿qué tiene en contra de ellas?, ¿por qué no las deja en paz y al margen de sus batallitas de malcriado?, ¿por qué no las trata con el respeto y el buen trato que se merecen?, ¿por qué es usted tan agotadoramente cretino?

Tan poca gracia tuvo este Albà, que hasta su jefe en el programa satírico de TV3 'Polònia', Toni Soler, en el que colaboraba a buen precio hasta que lo han apartado, porque hasta para los 'suyos' tampoco absolutamente todo vale, ¡menos mal!, le respondió inmediatamente en otro tuit más (y más): «Ni puñetera gracia, Toni». Ella, Arrimadas, a la que ya querría Ciudadanos batiendo palmas clonar para que cada comunidad autónoma contase con una, calificó el insulto -ya está, a la fuerza ahorcan, familiarizada con ellos- de «machista y repugnante». Y lo es, sobre todo repugnante, por el maltrato y el desprecio al que somete a las mujeres que ejercen la prostitución, en tantísimos casos en contra de su voluntad.

Pero no contento con su deplorable actuación fuera de sí, lo que ya termina de hastiar hasta al santo Job, y si se descuida un poco más hasta al juez Manuel Marchena, que mira que está teniendo paciencia presidiendo el 'juicio del procés', es que Albà nos tome por tontos de solemnidad, por tontos españoles cenutrios desde la más tierna infancia, e intente explicar al mundo que se han malinterpretado sus palabras, tan habitualmente cargadas de odio, sobre todo hacia los políticos constitucionalistas señalados por su dedo acusador. «Cuando la propia mente cree lo que lee, la sugerencia pasa a parecer una afirmación», ha dicho el tío quedándose tan ancho; bueno, tan ancho y a la espera de a ver qué pasa con las acciones legales emprendidas contra él por el ex primer ministro francés Manuel Valls, a quien llamó, da la impresión de que no con la intención de hacerse su colega y de así poder cantar juntos 'allons enfants de la Patrie, /le jour de gloire est arrivé!', nada menos que «malnacido», «gusano de alcantarilla» y «pedazo de mierda», tres lindezas que ya le digo yo a usted que no me veo soltando por su boca a la condesa viuda de Romanones. Todo esto es para decirle, y le voy a llamar señor Albà, que deje usted ya de una vez a las putas en paz, porque no es mínimamente digno ni siquiera de poder nombrarlas.