Darío Villanueva lamenta «los atropellos a la razón»

Darío Villanueva, reconocido filólogo y exdirector de la Real Academia Española (RAE), participó este miércoles en la Universidad de Murcia en el Seminario de Investigación ... de Artes y Humanidades con la conferencia titulada 'La galaxia post. Postmodernidad: posthumanismo, postdemocracia, ¿postuniversidad?', en una jornada en la que hubo un recuerdo para el profesor de Historia de la UMU Francisco Marsilla, fallecido este miércoles. «Darío, tú nunca desmientas un elogio», le dijeron sus padres, y así se manifestó el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Santiago de Compostela, muy agradecido por la presentación de Carmen Pujante Segura, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en su primer acto como nueva decana de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.

«No estoy seguro de que Trump haya leído a Derrida, Foucault y Heidegger», aseguró Villanueva, que abordó en Murcia el fin de las luces de la ilustración y la oleada post, prefijo que encontramos en el posthumanismo, la postverdad, la postliteratura, la postdemocracia... En la galaxia post la postmodernidad conduce al posthumanismo, demostró Villanueva, muy crítico con este «empuje atropellador» perceptible, enumeró, «en la quiebra de la racionalidad, en la decadencia del humanismo, en la incitación a la violencia contra el Estado, en la prevaricación, en las malas prácticas económicas y financieras... en las alteraciones, en definitiva, de los principios ilustrados».

En su ponencia, «o desahogo», se refirió el también exrector de la Universidad de Santiago de Compostela, a la digitalización e infocracia a propósito del reciente Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades Byung-Chul Han. La infodemia, otro neologismo, la viralidad de la información, hace que un tuit con una noticia falsa no tenga nada que hacer con un argumento bien razonado, lamentó Villanueva, quien ha dedicado medio siglo a la enseñanza superior y hubiera deseado que las universidades hubieran desarrollado un papel primordial en el tiempo de la ilustración. También lamentó que el siglo pasado las universidades contribuyeron a convertirse en recintos desde los que se envían al mundo «atropellos a la razón».

El filólogo se refirió a las incidencias de la «arquitectura deconstructiva» en el orbe literario y científico hasta el punto de cuestionar el canon occidental

Villanueva, académico de número de la RAE desde 2007, fue su director entre 2015 y 2019, periodo en el que también presidió la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), se refirió a otros virus que amenazan a la sociedad actual, como la «arquitectura deconstructiva», y dijo que la negación de los grandes relatos legitimadores es la negación de la razón que alumbró la humanidad en la ilustración. Cuestionó además las visiones multiculturales que defienden una concepción humana singular. No se cansa de denunciar el daño de la deconstrucción en la literatura y en la propia universidad.