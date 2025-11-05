La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Darío Villanueva en su acto en la UMU junto a la decana de la Facultad de Letras, Carmen Pujante. Javier Carrión/ AGM

Darío Villanueva lamenta «los atropellos a la razón»

El exdirector de la RAE denunció en la UMU las estrategias dinamitadoras de los ideales filosóficos

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

Darío Villanueva, reconocido filólogo y exdirector de la Real Academia Española (RAE), participó este miércoles en la Universidad de Murcia en el Seminario de Investigación ... de Artes y Humanidades con la conferencia titulada 'La galaxia post. Postmodernidad: posthumanismo, postdemocracia, ¿postuniversidad?', en una jornada en la que hubo un recuerdo para el profesor de Historia de la UMU Francisco Marsilla, fallecido este miércoles. «Darío, tú nunca desmientas un elogio», le dijeron sus padres, y así se manifestó el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Santiago de Compostela, muy agradecido por la presentación de Carmen Pujante Segura, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en su primer acto como nueva decana de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  3. 3 Las agustinas se marchan de Murcia
  4. 4 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  5. 5 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  6. 6

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  7. 7 Abre una nueva tienda en el centro comercial Atalayas de Murcia
  8. 8 Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos
  9. 9

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  10. 10

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Darío Villanueva lamenta «los atropellos a la razón»

Darío Villanueva lamenta «los atropellos a la razón»