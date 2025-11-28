'Sin mucho cuento', el sueño cumplido de Josefina López: «No he tenido que inventar nada, la realidad es demasiado original» La periodista y escritora elige el pseudónimo J. Mengual Montalbán para su primer libro de relatos en solitario, publicado por La Fea Burguesía, que presenta este viernes a las 19 horas con Lola García en el Hemiciclo de Letras de la Universidad de Murcia

Manuel Madrid Viernes, 28 de noviembre 2025

J. Mengual Montalbán es el pseudónimo con el que la periodista y escritora murciana Josefina López se estrena en solitario en la arena literaria, con el libro de relatos 'Sin mucho cuento' (La Fea Burguesía, 2025), tras varias experiencias colectivas en las que se sintió «muy arropada». López participó en libros de varios autores como 'La casualidad tiene sus argumentos II', 'Murcia a vista de haiku', 'La huerta en haikus' y 'Haikus al Mar Menor', también publicados en La Fea Burguesía, de modo que no es una paracaidista. Habitual en clubes de lectura y escuelas de escritura creativa, ella misma reconoce sus recelos a soltarse de la mano de todos y caminar sola en este mundo solitario de la creación con tantas buenas referencias.

«Siempre me dio miedo exponerme, porque la escritura era algo casi íntimo, en el sentido de que era algo que he hecho siempre en privado. Pero cuando compartía las historias en muchos de estos talleres, gustaban y sentía cierta unanimidad, y así fue cómo he llegado hasta aquí». De modo que hoy siente que ha cumplido un sueño, rescatando algunos relatos que ella cree que han sobrevivido en el tiempo, también por su calidad narrativa. Este viernes, a las 19 horas, presentará 'Sin mucho cuento', acompañada por la periodista Lola García ('La Opinión'), en el Hemiciclo de Letras de la Universidad de Murcia.

Huida y realismo

La necesidad de huida y el realismo son dos constantes en estas narraciones breves. Una mujer atada a un hombre marchito, otra que no cree en la tierra en la que nació; un amanecer solitario y lleno de sombras; un viaje hacia la sencillez; el espejismo de un amor adolescente o melodramático; el deseo de desprenderse de las propias aristas que hieren y arrastran...

Portada del libro de J. Mengual Montalbán.

«Son, en definitiva, retazos de vidas que no pretenden nada… o quizá sí», comenta J. Mengual Montalbán, que siente que la vida, la rutina y los días son fuentes de información inagotables. «Hay experiencias propias también, muy fantaseadas. Hubo una temporada en que incluso tenía obsesión con la muerte, y hay algunos relatos en esa dirección». Pero también hay amor, asuntos intrascendentes, inercias inconscientes, normalidades cuestionables, responsabilidades acordadas, frustraciones, fantasías, sombras, ecos de la conciencia, decepciones, momentos de «nunca jamás» y también tiempos maravillosos... «Yo no he tenido que inventar nada porque la vida nos desborda en originalidad».

¿Ha sido Josefina más soñadora para ella misma que para sus personajes? «Me encantaría seguir en la senda de escribir sin presión, y publicar dos proyectos que tengo en marcha. Sé que de esto no voy a vivir, mi sueño ya está cumplido con publicar este libro. Desde que dejé la prensa escrita, me persigue la idea de publicar. Y ahora me siento más osada. Publicar no era un proyecto de vida, sino algo más, porque lo relacionaba con algo más utópico. Ojalá esto no sea flor de un día».

«Huyo como del fuego del lugar común: busco que mis relatos tengan cierto lirismo y, sobre todo, que los lectores se sientan interpelados. Hay un instinto cultivado a lo largo de los años con todo lo que he leído y he aprendido» Josefina López Escritora y periodista

Reconoce que no ha buscado escribir el relato perfecto. «Huyo como del fuego del lugar común: busco que mis relatos tengan cierto lirismo y, sobre todo, que los lectores se sientan interpelados. Hay un instinto cultivado a lo largo de los años con todo lo que he leído y he aprendido. Las mujeres de las que escribo (Pepi, Cati, Lola, Ramona, Belén, Sole...) son mujeres con las que te puedes encontrar en la calle», insiste.

'Sin mucho cuento' es el libro número 53 de la colección de narrativa de La Fea Burguesía (Francisco Marín, Paco López Mengual y Fernando Fernández Villa), en la que hay autores escogidos como José Luis Castillo-Puche, Miguel Espinosa, Paz Hinojosa Mellado, María José Sevilla, Natxo Vidal, José Luis Martínez Valero, Teresa Vicente Vera o Antonio Parra Sanz. «Debo reconocer que la Región de Murcia tiene mucha suerte teniendo una editorial como esta, que permite publicar a tantos autores y con tantas líneas. Ha sido una suerte tenerlos ahí».

La vida anterior y la vida presente

A sus 56 años, Josefina López se siente muy satisfecha con su trayectoria. Hoy es funcionaria interina del Ayuntamiento de Murcia, tras haber trabajado muchos años como periodista de prensa escrita y en gabinetes de prensa institucionales.

«Yo estoy muy satisfecha con el trabajo realizado estos años, he sido honesta y responsable, pero no volvería a esa vida anterior tan absorbente y enganchada al teléfono. No me importaría volver en algún momento a trabajar en un periódico, pero también ha cambiado mucho este mundo... Hoy, como empleada pública puedo observar la vida con más tranquilidad y organizar mis ideas con más calma». Mengual y Montalbán, los apellidos de sus abuelas, son los que ella ha elegido para seguir saltando a la comba en el ámbito literario.