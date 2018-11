Creatividad digital en ArtFutura

El Espacio XTRA-Cajamurcia, ubicado en el Centro Social del Campus Universitario de Espinardo, ha organizado un ciclo de proyecciones de videoarte con motivo del festival internacional ArtFutura 2018. Los asistentes podrán conocer lo último en creatividad digital: animación 3D, videoclips, 'motion graphics' y todo lo relacionado con las nuevas estéticas.

Las proyecciones audiovisuales se podrán ver desde el próximo lunes 26 de noviembre al 14 de diciembre, en horario ininterrumpido de 9 a 17 horas, de lunes a viernes.

Bajo el título Tecnología Humanizada, la vigésimo novena edición del festival de cultura y creatividad digital ArtFutura se presenta simultáneamente en más de 20 ciudades de todo el mundo. La iniciativa del Espacio XTRA-Cajamurcia de incluir en su programación las proyecciones de este certamen hace posible, un año más, introducir a la Región de Murcia en un circuito de gran proyección internacional, en el que participan más de veinte ciudades, entre las que destacan Buenos Aires(Argentina), Londres (Reino Unido), Ciudad de México (México), Montevideo (Uruguay) y Shanghái (China).

Programa audiovisual

ArtFutura vuelve con su programa audiovisual, que incluye todas las últimas aportaciones dignas de mención en el campo de la creatividad digital: animación 3D, 'motion graphics' (grafismo en movimiento), 'time-lapse' (cámara rápida), efectos especiales, virales, videoclips y documentales.

La programación incluye también las secciones 3D Futura Show (obras internacionales más destacadas en animación digital que reflejan la evolución de este nuevo campo creativo), FuturaGraphics (trabajos más brillantes en el campo de las nuevas estéticas: animaciones digitales, cortos experimentales, videoclips y obras mixtas en la búsqueda de nuevos lenguajes), Artworks (Arte Digital, New Media, Realidad Virtual, Danza, Performance…), Behind the Scenes (una nueva sección sobre 'Making of', minidocumentales que explican los secretos detrás de la magia de los efectos especiales, los 'motion graphics' y la animación 3D) y Schools Futura (dedicada a los mejores nuevos trabajos de escuelas de todo el mundo: desde el 3D a los efectos especiales y los 'motion graphics').

Tecnología humanizada

Esta nueva edición de ArtFutura planteará cuestiones tan actuales como qué significa ser humano en la era de la tecnología; si se adapta la tecnología a nuestras aspiraciones y necesidades reales o es al revés; si nos dirigimos hacia un mundo más amable, más empático y más humano; o si vamos en dirección contraria.

Con la revolución tecnológica de internet y las redes sociales, «hemos fomentado las posibilidades intimistas del yo, pero también hemos desarrollado tecnologías como la realidad virtual o la realidad mixta, que nos podrían permitir crear redes de comunicación extendidas, más perfectas, compasivas y empáticas entre las personas», según indican los organizadores del festival. Y para entender esta nueva simbiosis entre humanidad y tecnología, «el arte es un elemento crucial», puntualizan.

Espacio XTRA-Cajamurcia

XTRA-Cajamurcia es un espacio joven situado en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. Este centro cultural de la Fundación Cajamurcia está abierto a todo tipo de público y ofrece diversas actividades de carácter juvenil orientadas a la interacción social y tecnológica.

El centro, diseñado por el arquitecto Javier Peña, se ha convertido en punto de encuentro entre cultura y ocio dentro del Campus, creando un nexo entre creatividad, relajación, diversión y participación. Una plataforma viva para el conocimiento, ocio e intercambio cultural, así como para el aprendizaje colectivo.