CreaMurcia hace historia en Mula

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente de la Fundación Casa Pintada, Cristóbal Gabarrón, presentaron este lunes en el Museo Cristóbal Gabarrón el proyecto expositivo 'CreaMurcia: Haciendo historia', una propuesta que se exhibirá próximamente con motivo del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia. La muestra abrirá sus puertas al público del 22 de noviembre al 11 de enero de 2026 y supone un paso más en la voluntad municipal de llevar la cultura y el talento joven más allá del término municipal.

La exposición presentará obras recientes de 12 artistas que han formado parte del programa CreaMurcia de Artes Plásticas a lo largo de más de treinta años. El recorrido incluirá piezas de pintura ofreciendo una visión amplia de la evolución estética y conceptual de distintas generaciones de creadoras y creadores vinculados al certamen. Ballesta destacó que «son 12 artistas, que también vienen a coincidir con los 12 siglos de historia que tiene la ciudad de Murcia y que tienen un profundo simbolismo para nosotros; artistas que empezaron en CreaMurcia, pero que hoy en día ocupan un espacio muy destacado en el panorama artístico nacional e internacional».

'CreaMurcia: Haciendo historia' reconoce el papel del certamen como una herramienta estable de apoyo municipal a la creación joven, destacando su importancia en el crecimiento de artistas que hoy cuentan con presencia consolidada en el panorama cultural. La presentación se enmarca también en la programación especial del 20.º aniversario del Museo Cristóbal Gabarrón, inaugurado el 8 de junio de 2005. En 2025, el espacio celebra dos décadas de actividad continuada con nuevas propuestas culturales, reforzando su vocación de puente entre la creación contemporánea y la identidad cultural de Murcia.

De Eva Poyato a Ana Martínez

El proyecto reúne trabajos de Claudio Aldaz-Casanova, Miguel Fructuoso, Pedro Guirao, Gloria Lapeña, María del Carmen Molina Cantabella, Ana Martínez, Manuel Pérez, Eva Poyato, Sergio Porlán, Katarzyna Rogowicz, Rocío Kunst y Rubén Zambudio, todos con una sólida relación con CreaMurcia y una trayectoria en crecimiento. Cada uno aporta su mirada propia y lenguaje personal.