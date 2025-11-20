El Conservatorio Superior de Murcia estrenará en España la opereta inédita 'Un bagno freddo' Tras la recuperación de la obra y su interpretación en Italia, este sábado, Santa Cecilia, sonará en el Auditorio José Agüera, a las 19.00 horas

LA VERDAD Murcia Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:55 Comenta Compartir

El Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel (CSMM) se ha convertido en socio preferente de los conservatorios italianos de Pescara y Catania dentro de los programas Polimnia y MUSIC4D, iniciativas impulsadas por el Ministerio de Cultura de Italia y financiadas con fondos europeos para la difusión y recuperación del patrimonio musical italiano.

En el marco del programa Polimnia, el Conservatorio Luisa D'Annunzio de Pescara ha liderado un ambicioso proyecto de recuperación de la opereta cómica inédita en dos actos de 'Un bagno freddo', del compositor Camillo de Nardis (1857-1951), en el que ha participado activamente el Departamento de Musicología e Investigación Musical del CSMM, bajo la dirección de Amparo Montoro.

La colaboración se ha desarrollado bajo la dirección de los profesores Javier Artigas y Alberto Mammarella –este último, responsable científico del proyecto–, quienes han coordinado esta iniciativa de cooperación artística y académica destinada a la recuperación del patrimonio musical europeo y a la formación de nuevas generaciones de intérpretes e investigadores.

La primera fase del proyecto consistió en la recuperación de la partitura original y en la elaboración de una edición crítica moderna de la obra, ya publicada. Este trabajo musicológico ha sido llevado a cabo por un grupo de alumnos de la especialidad de Musicología del CSMM, bajo la coordinación de la profesora Consuelo Prats, catedrática de Musicología (actualmente jubilada).

Interesante elenco

La segunda fase culminó con el estreno absoluto de la obra el pasado 7 de noviembre en el Teatro Marrucino de Chieti (Abruzzo), bajo la dirección del maestro Donato Renzetti, con la participación de alumnos y profesores de ambos conservatorios, junto a cantantes especializados en este repertorio. La representación fue recibida con rotundo éxito de público, y entre los asistentes se encontraban el alcalde de Pescara, representantes del Gobierno de la Región de Abruzzo y el director del CSMM, quien se dirigió al público antes del inicio de la función para agradecer la oportunidad de participar en el proyecto y destacar «el empeño compartido por preservar, divulgar y compartir el patrimonio cultural italiano».

El elenco de cantantes que da vida a 'Un bagno freddo' resulta especialmente interesante por su diversidad y proyección internacional, reuniendo a jóvenes intérpretes que comienzan a hacerse un hueco en el panorama operístico junto a voces consolidadas y de reconocido prestigio. Participan la soprano Anastasia Fyssa, la mezzosoprano Annunziata Vestri, el tenor Riccardo Della Sciucca y el barítono Emilio Marcucci.

Tras su paso por Italia, la obra ofrecerá su estreno en España este sábado, 22 de noviembre de 2025, festividad de Santa Cecilia, en el Auditorio José Agüera del Conservatorio Superior de Música de Murcia, a las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo, informa la organización.

Temas

Música