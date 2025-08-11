La compañía andaluza Lanördika escenifica en La Manga la historia de 'Tres tristes trolls'

LA VERDAD Lunes, 11 de agosto 2025, 23:32 Comenta Compartir

La compañía andaluza de circo y danza Lanördika presenta hoy 'Tres tristes trolls', un espectáculo de circo imprevisible que fusiona la obra plástica de una artista sueca, Anna Jonsson, con las habilidades circenses de tres cirqueros. El espectáculo (22 horas, gratuito), que se podrá ver en el Puerto Tomás Maestre, de La Manga, muestra a los tres últimos trolls del planeta. Estas figuras monstruosas de la mitología nórdica que reinterpreta el espectáculo están a punto de extinguirse por culpa del aburrimiento humanoide.

Pero los trolls no se piensan rendir, harán todo tipo de exhibiciones, brutalidades y majaderías con las que encandilar a los humanos. Todo para hacerles creer de nuevo en el misterio y la magia de lo desconocido, y así, seguir con vida. La compañía define el espectáculo como «fantástico y bizarro en el que nada es lógico y nada funciona como debe ser. Un continuo error, choque, que busca provocar el conflicto, el miedo y la risa».

Fusión de disciplinas

Lanördika es una compañía de circo y danza creada en 2017 por los artistas Darío Dumont y Greta García con la intención de fusionar disciplinas con humor y ternura enfocados a la creación de espetáculos bañados de color para todo los públicos. Desde su creación acumula cientos de actuaciones, reconocimientos y premios como el Premio al Mejor Espectáculo de Calle FETEN 2018 con su primer espectáculo 'Rojo Estándar', y el Premio LORCA a Mejor Espectáculo de Calle 2023 con 'Sopla'. 'Tres tristes trolls', es su último espectáculo, en el que Darío Dumont y Greta García, a la dirección, han contado con nuevos integrantes.