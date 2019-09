Javi Chou: «La comedia goza de buena salud, y aunque suene a tópico, la gente tiene ganas de reírse» El actor y cómico murciano Javi Chou. / vicente vicéns / agm El cómico murciano Javi Chou lleva a La Madriguera su espectáculo 'Chouspeare', inspirado en los personajes de Shakespeare ROSA MARTÍNEZ Sábado, 28 septiembre 2019, 02:26

Necesita poco para reír. Una frase absurda, una escena cotidiana o un 'sketch' de los Monty Python, de los que se declara fan, basta. Javi Chou (Javalí Nuevo, 1980) es el creador de 'Chouspeare', el espectáculo que el cómico y actor murciano presenta esta noche en el espacio escénico La Madriguera, en Beniaján. Su propuesta «va mucho más allá de un monólogo» e incluye diversos números musicales. Hablará de Hamlet, de Romeo y Julieta, de Twitter, Facebook e Instagram. Todo, adelanta el creador e intérprete -ha participado en la película 'Ocho apellidos catalanes' y en las series de televisión 'Acacias 38' y 'El embarcadero'- con mucho humor.

Conviene saber Qué Espectáculo 'Chouspeare', de Javi Chou. Dónde y cuándo La Madriguera, en Beniaján (Murcia). Hoy, a las 22.00 horas. 8 euros.

-¿Qué es 'Chouspeare'?

-Un espectáculo cómico con distintas secciones de vídeo y participación con el público, así como partes musicales. Su tema principal gira alrededor de Shakespeare y de sus obras y sus personajes, y habla de cómo podrían haber sido estos si las principales obras de Shakespeare hubiesen transcurrido en la actualidad.

-¿Por ejemplo?

-Cómo serían Romeo y Julieta si se hubieran conocido por redes sociales. Comparo las vidas anteriores con la actualidad, eso sí, en clave de comedia, y pensando qué hubiera ocurrido si las obras de Shakespeare hubieran sido un musical.

-Este espectáculo es una producción propia. ¿Cómo surgió y qué acogida ha tenido entre el público?

-Nació hace tres años. Fue un encargo de la Semana del Libro del Auditorio de Beniaján, pero lo tomamos como punto de partida. El espectáculo ha ido creciendo y amoldándose a momentos más actuales. Todavía no he tenido la suerte de sacarlo fuera de Murcia, pero eso me ha permitido ir renovándolo.

-¿En qué momento está?

-Es totalmente diferente a como empezó, a pesar de que mantiene su tronco. Ha crecido mucho con la participación del público y creo que va mucho más allá de un monólogo.

-¿Qué ha comprobado desde el escenario?

-Que por suerte, la comedia goza de un buen momento de salud, y aunque suene a tópico, que la gente tiene muchas ganas de reírse; sobre todo, de olvidar, aunque sea durante una hora, las cosas menos positivas o menos divertidas o los problemas cotidianos que cada uno tiene en la cabeza. Las veces que he hecho este espectáculo la gente ha disfrutado mucho.

-Hay ganas de reír en el teatro, pero en internet no lo parece tanto.

-Sí. El problema, más allá de los límites del humor, es el contexto. No es lo mismo ver a un humorista en un espectáculo, que un titular en un tuit. Lo que pasa en este país es que, como en fútbol y medicina, todo el mundo opina, y también en el humor; por lo que sea, a la gente le gusta vivir en un estado perpetuo de ofensa. Nos vale cualquier cosa, incluso aunque no vaya contra nosotros.

-¿A usted qué le hace reír?

-Lo más simple. El humor absurdo.