'Wicked: Parte 2', baldosas amarillas hacia el Oscar

La abundancia de segundas partes y nuevas versiones en los estrenos de este viernes, dos y dos, demuestra la falta de ideas de Hollywood, carencia ... de originalidad que comparte nuestro país con sus reiterados remakes de Franco y de la Santísima Transición. Aun así os invoco para que, por menos del precio de una docena de huevos, vayáis al cine a verlos.

Empecemos con lo más llamativo, la vuelta de las aventuras de las dos brujas, amigas y enemigas, de Oz (Homer Simpson, tranquilo, no son Patty y Selma), que recaudaron con su primera parte 652 millones de euros (quién pillara ese 2%). La estética entre kitsch y tecnicolor triunfó y generó un fenómeno fan que había que honrar con 'Wicked: parte 2'.

Al ser la adaptación de un exitoso musical de Broadway, en su paso al celuloide recupera la grandeza impostada de los musicales de siempre. Reconozco no ser seguidor del género (no sé si debido a mis dos oídos izquierdos o por mi descoordinación épica en el baile), por tanto mis juicios están sesgados, pero al parecer los adeptos gozaran a lo grande porque es un Satisfayer hecho película para ellos, y encima tiene dos canciones nuevas. Las apasionadas reacciones de algunas críticas, que la encumbran como la inminente ganadora del Oscar a la Mejor Película, desconozco si responden a un amor incondicional o a la magnífica campaña de marketing de su distribuidora, Universal.

El alambicado realizador Luc 'El quinto elemento' Besson nos presenta su propia interpretación del mito de 'Drácula', tratando de emular la versión canónica que hizo el maestro Coppola en 1992 (muy superior a la que nos presentan hoy). El cuento gótico es rebasado por una acción trepidante en que la historia de amor maldito y eterno queda opacada, siendo tan difíciles de encajar como las tapas de los tupper de cristal. Una delirante versión, más cerca del psicotrópico que del ma non troppo, con vestuario que gasta estética de dragg queen y fatales amores fáusticos. No es, ni de lejos, la mejor traslación del vampiro. Y como su fallo principal es tomarse demasiado en serio, como pasaba con 'La Momia' (2017) de Cruise, probablemente estaréis deseando que le claven la estaca al chupa sangre (o a vosotros) para terminar de sufrir.

Quien creyera que el sádico programa televisivo de 'Los juegos del hambre' era algo original, se autosaboteaba más que el PP, porque ya hubo una película de los años ochenta, con Arnold Schwarzenegger, que contaba prácticamente la misma historia. En un futuro aterrador los espectadores presencian una caza retransmitida a tiempo real de un grupo de hombres, un «Gran Hermano» que le gustaría ver a los desalmados que se iban de safari a matar a Sarajevo. Este remake, 'The Running Man' ('Perseguido' fue el título en español), trata de ser más espectacular ya que el dinero y la digitalización lo permiten, y el malo es un impecable Josh Brolin. Basada en una novela de Stephen King, como la estrenada la semana pasada (con la que mantiene evidentes paralelismos) 'La larga marcha'. No aporta mucho a la original.

Es curioso que una película finlandesa sobre las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial sea la que mejor ha retratado en los últimos tiempos el espíritu imperial del homus sovieticus que encarna Putin. 'Sisu: camino a la venganza' es la historia de un Rambo finlandés desatado que se dedica a matar a los soldados rusos que asesinaron a su familia. Es pura y salvajísima acción, violencia tarantiniana que nos exige la misma suspensión de la credulidad que en una de 007 y estaremos todo el tiempo diciendo «sí, hombre, claro». Segunda parte de un taquillazo bélico del cine suomi (no todo va a ser Kaurismäki).

Que tengáis una semana, y un FICC, de cine.