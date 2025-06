Vuelve el virus de '28 años después'

Despedimos la primavera con el ambiente sofocante de una comparecencia en el Congreso, y entramos en un verano con aroma a Torrente, chicas de cine ... del destape y corruptos de 'La escopeta nacional' (1978). Para depurar tanto sudor a cloaca, nos llega una de las producciones que llevan muchos espectadores a las salas, y no sólo por tener aire acondicionado.

Hace casi tres décadas se estrenó '28 días después', sobre un virus que destruía Gran Bretaña (esperemos que Gibraltar también) dirigida por uno de esos jóvenes talentos del cine inglés de ese tiempo, Danny Boyle, en lo que fue su primer paso para abandonar las películas independientes y pasar a formar parte del 'mainstream'. Luego hubo una segunda parte, '28 semanas después', y ahora llega la titulada, en un alarde de originalidad, '28 años después'.

El tema es el mismo, aunque esta se parece más a 'The Walking Dead' (qué no, que no es una referencia al gobierno), pues trata sobre unos supervivientes de esa plaga de la rabia. Igual empatizamos más porque es la primera de la saga que llega tras haber pasado todos una autentica pandemia. La novedad es que Boyle retoma su realización, y lo hace supliendo la falta de cambios de fondo por experimentación visual en la forma, usando en el rodaje hasta cámaras de móviles para dar más verosimilitud a las aventuras de los no infectados. Abstenerse hipocondriacos.

'Bajo un volcán'

La española 'Bajo un volcán' es un apreciable esfuerzo nacional por hacer una película de catástrofes. Transcurre en Tenerife, donde un pequeño Vesubio entra en erupción amenazando varias poblaciones. Los protagonistas son un apuesto militar piloto de helicópteros y una atractiva vulcanóloga, cuya incompatibilidad de caracteres (como la de Irán e Israel) acaba derivando en un romance (como el de Trump y Putin). Cualquier parecido con 'Volcano' (1997) o 'Un pueblo llamado Dante's Peak' (1997) no es pura coincidencia. El resultado es simpático por su voluntarismo y su única pretensión de entretener.

'Vírgenes'

En 1968 las suecas se convirtieron en el oscuro objeto del deseo de los bajitos, morenos y peludos españoles. Tres amigos se lanzan a Torremolinos para conocer bíblicamente a las nórdicas en 'Vírgenes'. La comedia picante no es chabacana, la ambientación es muy correcta y no cae en las obviedades de las películas de salidorros miembros de fraternidades universitarias americanas. El resultado se queda más cerca de 'Los chicos del PREU' (1967) sin confesor, que de 'American Pie' (1999).

'Juliette en primavera'

En las antípodas de la anterior nos encontramos con la 'rhomeriana' 'Juliette en primavera', una de esas deliciosas películas francesas en las que no sucede nada, pero de las que no podemos quitar la vista. Es el relato de una familia (que recuerda a la de 'Vive como quieras') y sus disfuncionales relaciones. La cinta es un largo río tranquilo que discurre sin sobresaltos, acunado por una fotografía campestre y unos planos medios que dejan trabajar a los actores. Son como unas vacaciones cinematográficas.

'The Last Showgirl'

La nieta de Francis Ford Coppola, Gia (una 'nepobaby' de manual), estrena 'The last showgirl' sobre el final de la carrera de una bailarina exótica encarnada por la exvigilante de la playa Pamela Anderson. Una amargura dulce como la de 'Lost in translation' (2003) envuelve un drama muy americano que usa Las Vegas como metáfora de la desolación interior y exterior. Aviso: muy reconocida en festivales, no sirve para complacer deseos lúbricos.

'Lo que quisimos ser'

Un no-romance maduro nos exporta Argentina en 'Lo que quisimos ser'. Un hombre y una mujer, unidos por el amor al cine, empiezan a tener encuentros semanales en los que pueden ser lo que quieran ser, con charlas que parecen un tango. Ese juego de rol hace que el mundo se quede felizmente fuera del sueño real que comparten.

***

Nadie es perfecto, excepto la obra literaria de Thomas Mann. Se cumplen estos días los ciento cincuenta años del nacimiento del escritor alemán más importante desde Goethe. Un hombre tan interesante en su faceta personal como literaria. Sus obras han sido adaptadas a cine y televisión con mejor fortuna de la habitual. Hoy quiero recomendaros la adaptación de 1972 de su 'Muerte en Venecia'; su obra cumbre 'La montaña mágica'; y la imprescindible pseudo biografía novelada de él escrita por Colm Tóibin, 'El Mago'.

Que tengáis una semana, y un verano, de cine.