Vuelve 'Predator'

Si estáis aburridos de la mala película de juicios que es el proceso al Fiscal General estáis de enhorabuena. Aterrizan en salas media docena de ... estrenos con alta presencia española que os harán pasar el mono de ver togas y puñetas.

En 1984 Arnold Schwarzenegger (apellido que es pesadilla para mi dislexia), firmó uno de sus mayores éxitos con 'Depredador' (no hablamos de los versallescos amigos de Koldo usuarios de su servicio de compañía). Desde entonces llevamos casi una decena de secuelas, ya sin el ex gobernador de California en su casting, pero con la misma premisa de seguir las andanzas de un extraterrestre que viene de caza por la Tierra a hacerle la competencia al Emérito.

En 'Predator: badlands' la historia cambia un poco, porque se hace desde el punto de vista de la criatura y en un mundo lleno de peligros, y encima el cazador es la presa, como si de un Mazón cualquiera se tratase. Una compañera inesperada es el contrapunto a una historia que no tiene más novedades que cualquier FIFA: el nombre de los jugadores y los campos de fútbol donde se disputan los partidos. Aquí es igual, pues tenemos nuevo paisaje y renovados personajes, pero se juega a lo mismo de forma parecida. Lo curioso es que a pesar de ello no se deja de jugar al FIFA o de ir al cine a ver una de Depredador.

El talentoso y pretencioso director Yorgos ('Pobres criaturas') Lánthimos vuelve a entregarnos un trabajo conteniendo su consabido deje esperpéntico que reta al espectador a imbuirse de esa realidad deformada que nos muestra, o le invita a abandonar el visionado en cuanto sale alguno de sus abundantes excesos. En 'Bugonia', un chapucero secuestro perpetrado por gente tan inteligente y eficaz como los relaciones públicas del Príncipe Andrés, es narrado con el habitual desparpajo de este hombre y, como casi siempre, con la complicidad de una caricaturesca Emma Stone. Si quisiera tocar las narices a los intelectuales de guardia, esos que tienen sueños húmedos con los ejercicios de onanismo visual de este hombre, les diría que en el fondo es una versión moderna (y menos honesta) de 'Por favor, maten a mi mujer' (1986).

'Reversión' es la película que me ha reconciliado con la dicción de nuestro Jaime Lorente. Se trata de un thriller psicológico más en la estela de 'Análisis final' (1992) que de la desgarradora 'Seven' (1995), y con la componente familiar de 'Parásitos' (2019). Lorente es el absoluto protagonista de una buena película de género, con elementos fantásticos y con una Belén Rueda bordando su típico papel de mujer enigmática.

David Trueba se ha ido al país más absurdo del mundo, Bélgica, y a la ciudad más fea de Valonia, Lieja (ya lo decían en 'Vencedores o vencidos' (1961) «no hay nada que ver en Lieja»), para rodar la introspectiva y pedante 'Siempre es invierno', adaptación de una novela propia sobre un arquitecto que rompe con su pareja allí (no me extraña, sólo los gofres pueden anestesiar la estancia) que deviene en un romance inesperado y en una inusual y amarga película de Navidad. David Verdaguer y Amaia Salamanca tienen interpretaciones tan frías como la estación del título.

Ahora hablamos de una película española que parece francesa por su tratamiento de la niñez. Un trabajo delicado (los extratiernos de El Pozo han hecho mucho daño) sobre una chiquilla de diez años que se fuga de un centro de acogida, encontrando cobijo en una especie de Shrek. Ahí comienza una relación paterno filial entre la Bella silenciosa y la Bestia de buen corazón.

El director ganador de un Goya Fernando Franco es el responsable de 'Subsuelo'. Un secreto familiar envuelto en culpa (ese sustantivo que maltrata a los humanos como España a los saharauis), es sobre lo que gira la vida de dos hermanos y su madre tras un misterioso accidente. Tiene pinta de ser un relato claustrofóbica cortado con la frialdad de un bisturí.

Que tengáis una semana de cine.