La tercera edición del festival de cine Distopía25 impulsará la sostenibilidad en la Región de Murcia La Filmoteca Regional acogerá del 13 al 15 de noviembre este certamen, que combina proyecciones, debates y talleres para fomentar la conciencia ambiental

LA VERDAD Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:09 | Actualizado 12:53h. Comenta Compartir

La Filmoteca Regional Francisco Rabal acogerá del 13 al 15 de noviembre el festival de cine Distopía25, un punto de encuentro entre cultura y medio ambiente. El programa de esta edición propone un viaje audiovisual y reflexivo sobre el planeta, con proyecciones de largometrajes, cortos y documentales, mesas redondas, talleres y debates dirigidos a todos los públicos. Entre las proyecciones más destacadas se encuentran 'Hope! Estamos a tiempo', de Javier Peña; 'Sorda', de Eva Libertad; 'Homoplastic', de Julio Pérez del Campo; y la premiere de 'Flora Singular', producida por Biocine.

También se celebrará el III Concurso Nacional de Cortos sobre Medioambiente Distopía, abierto a creadores de todo el país, cuyos finalistas se proyectarán durante los tres días del certamen. Como novedad, el festival entregará el Premio Ecohéroe, diseñado por el artista Lidó Rico, y contará con ciclos matinales dirigidos a centros educativos, donde los estudiantes podrán debatir sobre sostenibilidad y compromiso social. Además, se organizará una mesa de trabajo para empresas sobre 'La empresa del futuro', con la colaboración del proyecto ODSesiones de la Universidad de Murcia.

Uno de los momentos más esperados será el concierto 'Los sonidos del Mar Menor', a cargo del colectivo Los Amigos de los Animales, que transformará datos científicos de la laguna en música, en una experiencia artística y sensorial que invita a reflexionar sobre el estado ecológico de este espacio natural.

'Distopía25', de acceso gratuito y con aforo limitado, aspira a consolidarse como referente del cine medioambiental en el sur de España, combinando entretenimiento, arte y conciencia ecológica.

Arte para sensibilizar sobre los retos ambientales

El Festival de Cine y Medioambiente de la Región de Murcia fue presentado este martes por la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, y el director general del ICA, Manuel Cebrián, junto al presidente de la Fundación, Raúl García Fernández, en un acto celebrado en la Filmoteca. El certamen está organizado por la Fundación Legado Humano Natural, con el apoyo del Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

Ferreira destacó que «Distopía25 es un ejemplo de cómo la cultura puede ser una poderosa herramienta para sensibilizar sobre los retos ambientales que afrontamos y para inspirar la acción colectiva». Añadió que «desde el Gobierno regional apoyamos todas las iniciativas que promueven la reflexión, la educación ambiental y la creatividad como vehículo de cambio».

La secretaria autonómica subrayó que «la sostenibilidad debe entenderse también como un valor cultural, que forma parte de nuestra identidad y de la forma en que miramos el mundo».