María José Silva y Christof Vonbank, en su estudio de Mazarrón. LV

Una productora de Mazarrón gana el premio de animación de MSI

El cortometraje 'Eric', de El horno Studio, se hace con los 6.000 dólares del certamen de creación de la firma de ordenadores

LA VERDAD

Mazarrón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:11

Comenta

La productora audiovisual El horno Studio, de Mazarrón, ha ganado el premio MSI Creator, en la categoría de animación, que convoca a nivel internacional dicha compañía de ordenadores y está dotado con 6.000 dólares. En un tiempo dominado por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, el cortometraje 'Eric' reivindica que la búsqueda de la inspiración se encuentra ligada a las vivencias personales. A la convocatoria respondieron un centenar de equipos con sus trabajos.

Es el tercer año consecutivo que la pequeña productora, formada por María José Silva y Christof Vonbank, cosecha un triunfo en ese certamen. El nuevo reconocimiento avala la trayectoria profesional y el genio creativo de esta pareja, que cumple tres años y medio trabajando en su estudio de la localidad costera.

Para Vonbank ha sido un éxito doble, ya que era la primera vez que se adentraba en el mundo de la animación. A 'Eric' (con una duración de poco más de un minuto) ha dedicado casi dos meses de intensa labor. Entre los últimos trabajos de El horno Studio está la campaña 'Mazarrón 365 destinos' para promocionar la llegada de turistas. Fueron los propios vecinos los que se encargaron de vender las bondades de su pueblo en esta anuncio que, en 90 segundos, acercaba monumentos, naturaleza, gastronomía y tradiciones. El trabajo se convirtió en la carta de presentación del municipio en la feria internacional Fitur. Vonbank y Silva confían en que el nuevo premio sirva de impulso a su carrera, que de momento seguirá ligada a Mazarrón, el pueblo de origen de ella y la tierra de acogida de él.

