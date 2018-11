El FICC47 cambia su sede principal al Auditorio El Batel y proyectará casi 70 películas El cartel de presentación del '47 Festival Internacional de Cine de Cartagena' en el centro de la ciudad portuaria. / FICC El Festival de Cine de Cartagena, en el se llevarán a cabo diversas actividades paralelas, tendrá lugar desde el 25 de noviembre al 1 de diciembre LA VERDAD Viernes, 9 noviembre 2018, 14:32

Este viernes 9 de noviembre se presentó la programación del FICC47 en el Palacio Consistorial de Cartagena. Durante dicha presentación, la Alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón Hernández, el Concejal del Área de Cultura, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera, la Consejera de Transparencia, Participación y Portavoz de la C. A. Región de Murcia, Noelia Arroyo Hernández, el Presidente del FICC, Ignacio Ros Pérez, y la directora del FICC, Esther Baeza Navarro, comentaron los aspectos más destacados de lo que será la cuadragésimo séptima edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena.

Un año más, el FICC cuenta con el patrocinio oficial del Ayuntamiento de Cartagena, que viene apostando por el festival desde su nacimiento. También cuenta con la colaboración de los patrocinadores que continúan apoyándolo año tras año (Estrella de Levante, Cascos MT, Easycoffe, Cajamurcia, TKROM, Kundaka, LHICARSA y La Manga rent a car) y de los que se incorporan en esta edición, como Terra fecundis, Telecartagena, televisión oficial del FICC, o la Autoridad portuaria. También vuelve a prestar su patrocinio la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del ICA, Europe direct y Costa cálida.

El FICC47 tendrá lugar del 25 de noviembre al 1 de diciembre, y se proyectarán casi 70 películas entre largos y cortos. La principal novedad de este año es que la sede principal del FICC, que hasta ahora había sido el Nuevo Teatro Circo, será el Auditorio El Batel. Además, se mantendrá también la sede del Luzzy, y se ha instalado en la explanada del puerto de Cartagena un contenedor de cine, donde se proyectarán cortometrajes ganadores de años anteriores y adelantos de programación, además de servir como punto de información para todos los interesados en el festival.

Actividades paralelas FICC47

Dentro de las actividades paralelas, está previsto realizar el Taller Infantil «Cineastas por un día» y el Taller Súper 8/16 mm experimental, dos conciertos en las calles de Cartagena, uno a cargo de Increíbles Ful, The Blue Bananas y Aliados el 17 de noviembre, y otro de bandas sonoras interpretadas por la Agrupación Sauces el 25 de noviembre. También tendrán lugar las VI Jornadas de Cine y Civilización, organizadas por Fragmentos Suspendidos, y un Taller sobre Cine Cooperativo impartido por el director David Macián.

Proyecciones FICC47

Iniciada la semana propiamente dicha del festival, hay multitud de proyecciones programadas en diferentes secciones: Largometrajes, Sección Oficial de Cortometrajes, Murcine, Europa.doc, Cuento Animado, el ciclo Nouvelle Vague para Jóvenes Aficcionados y los Cortos Jóvenes Aficcionados.

LUZZY:

- En el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, del lunes 26 al viernes 30 de noviembre, se proyectarán cuatro secciones: Europa.doc, Ciclo Nouvelle Vague, Murcine y Cortos Jóvenes Aficcionados. Todas estas sesiones son gratuitas

En Europa.doc, dedicada a documentales europeos, podremos ver los documentales 'Over the limit', 'Apuntes para una película de atracos', 'Searching for ingmar Ingmar Bergman' y 'Desenterrando Sad Hill'.

Por las mañanas, los estudiantes de ESO y Bachiller asistirán al ciclo Nouvelle Vague, mientras que los cortometrajes de Murcine se proyectarán antes de los largometrajes de Europa.doc, a las 17.30 horas. El viernes a las 10 horas será el momento del Concurso de cortos jóvenes aficionados, donde se proyectarán los trabajos seleccionados realizados por los estudiantes.

SALA B EL BATEL:

En la Sala B del Batel, además de la sección Cuento animado, destinada a los colegios de Primaria, se proyectarán los largometrajes del FICC47. La inauguración será el 25 de noviembre a las 20 horas con la película 'La mujer de la montaña', una película divertida, imaginativa, ecologista y feminista.

A partir de ese momento, y hasta el 1 de diciembre, en el Batel podremos ver el mejor cine, tanto nacional como internacional:

- Los últimos trabajos de grandes directores: 'High life', de Claire Denis, protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche, 'Cafarnaúm', de Nadine Labaki, 'Noches mágicas', que nos trae a Ornella Muti de vuelta al cine de la mano de Paolo Virzì, 'Non-fiction', de Oliver Assayas, o 'The house that Jack Built', la última película de Lars Von Trier que causó un enorme revuelo en su estreno en Cannes debido a sus escenas de violencia explícita.

- Dos películas que giran en torno a la identidad y a la diversidad sexual: 'Girl', ganadora absoluta en la sección Un Certain Regard del último festival de Cannes, y 'The Miseducation of cameron post', la mejor película del Festival de Sundance.

- Completaremos las sección de Largometrajes con el original narco-thriller de Ciro Guerra y Cristina Gallego, 'Pájaros de verano', con la hipnótica y perturbadora 'Border' y con un viaje en el tiempo a los años del rock durante los estertores del sistema soviético al que nos llevará la película rusa 'Leto'. Antes de cada largometraje, se presentarán los once cortometrajes a concurso de la sección oficial.

Las entradas para la Sala B del Batel están a la venta en la taquilla del Auditorio El Batel, y también están disponibles en internet. Su precio es de tres euros por película, pero también se puede adquirir un abono de 6 películas por 15 euros.

- Clausura:

La clausura tendrá lugar el 1 de diciembre a las 20.30 horasen el Auditorio El Batel, donde se entregarán los premios de la Sección Oficial de Cortometrajes, Murcine, Jurado Joven, Cortos Jóvenes Aficionados y el Premio FICC al actor lumbrerense Ginés García Millán.

Al finalizar, clausuraremos el FICC47 con 'Krusk', la última película de Thomas Vinterberg, protagonizada por Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth y Max von Sydow, y que cuenta la reciente tragedia del hundimiento del submarino K-141, el orgullo de la flota de la Armada rusa.

Las entradas para la gala de clausura están a la venta por internet y en la taquilla del Auditorio El Batel a 7, 5 y 3 euros. Toda la programación sobre el Festival Internacional de Cine de Cartagena puede consultarse en www.ficc.es.