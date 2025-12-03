La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nuria Muñoz y Eva Libertad, directoras de 'Sorda'.

La película 'Sorda' recibe el Premio ODA 2025 a la Mejor Ficción por su compromiso con la diversidad

La producción la ha dirigido Eva Libertad y la ha protagonizado Miriam Garlo, ambas molinenses

LA VERDAD

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:31

'Sorda', una de las tres películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar, ha recibido el Premio ODA a la Mejor Ficción en la gala celebrada el martes 2 de diciembre en el hotel VP Plaza España Design. Se trata del primer largometraje español protagonizado por una actriz sorda, Miriam Garlo, que es de Molina de Segura, al igual que la directora de la producción, Eva Libertad.

La película cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. Sin embargo, durante el embarazo, se acentúan sus miedos y, al nacer el bebé, Ángela se ve obligada a afrontar la crianza en un mundo hecho para personas oyentes.

'Sorda' ha obtenido la estatuilla debido a su complejo retrato de la maternidad desde el punto de vista de una madre sorda con pareja oyente. Otros de los títulos nominados en la categoría fueron 'Mariliendre', 'Maspalomas', 'Miss Carbón' y 'Muy lejos'. La productora, Nuria Muñoz, ha expresado el agradecimiento de todo el equipo. «Este premo nos hace mu felices», ha asegurado y se lo ha dedicado «a todas las personas sordas o con otras discapacidades que están intentando formar parte de la industria del cine, porque tienen el mismo derecho, y porque hemos comprobado que cuanta más diversidad haya delante y detrás de las cámaras, mejores serán los proyectos, más honestos, más humanos».

Durante los premios, también han sido galardonados títulos como 'Afromayores' a la Mejor Creación en Nuevos Medios.

