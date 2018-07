Muere Yvonne Blake, la diseñadora de Superman 01:10 Yvonne Blake, en una imagen de archivo. / AFP | Europa Press La presidenta de la Academia de Cine vistió a casi todo el cine español a la vez que desarrollaba una intensa carrera internacional DANIEL ROLDÁN Madrid Martes, 17 julio 2018, 14:21

«Soy experta en paquetes». Así, a bocajarro, Yvonne Blake provocaba la sonrisa de Dani Rovira y del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, en los Goya del año pasado. El actor malagueño iba vestido de Superman. Quería hacer un guiño a la entonces presidenta de la Academia de Cine, de oficio figurinista y creadora del traje de Superman. Ser la mandamás en el cine español fue su penúltimo puesto -luego ha sido presidenta de honor- en una industria a la que llegó cuando solo tenía 28 años para participar en uno de esos rodajes internacionales que elegían España. Pero una paella y entablar una conversación con el único miembro del equipo español que hablaba inglés provocaron que esa joven de Mánchester (1940) se quedara aquí para desarrollar su carrera durante cinco décadas.

Blake recordaba cómo le hizo sudar a Christopher Reeve hace ahora cuarenta años con el traje de superhéroe. El actor norteamericano, con una planta espectacular (medía 1,93 metros), sufría con cada movimiento y, sobre todo, en los tiempos de espera. Blake sonreía cada vez que contaba esta anécdota, recordando aquellos tiempos donde había más glamour en el cine. Ese estilo del que se quedó enamorada cuando tenía 14 años y su madre la llevó al cine a ver 'Una cara con ángel'. Se quedó prendada de esa Audrey Hepburn vestida de Givechy. Tuvo claro que quería ser diseñadora, que quería participar en ese mundo fascinante que es el cine. «Siempre me he dedicado a esto, en cuerpo y alma y sin hacer otra cosa», recordaba cuando se le distinguió con el Premio Nacional de la Cinematografía 2012.

Dos años más tarde lograba una beca para la Regional College of Art & Design de su ciudad natal y con apenas 17 años entraba como ayudante en Bermans, casa de vestuarios de algunas películas como 'Cleopatra'. Allí aprendió el oficio desde la base, colocando botones o plumas, plisando o bordando. Se empapaba de todo lo que le decía Cynthia Tingey. Recorría todo Londres buscando materiales para los diferentes proyectos que iban llegando a Bermans. Cuando cogió experiencia comenzó a diseñar modelos para las películas de terror de Hammer. Y a los 22 años, le llegó su primera oportunidad como máxima responsable de vestuario de una película. Daniel Mann le confío vestir 'La venus de la ira', con Sofía Loren. Un rodaje al que seguirían casi sesenta proyectos más.

Pero no todo fue felicidad. Hace unos meses, en plena vorágine del 'caso Weinstein', confesaba en 'El Huffington Post' que fue violada por un productor americano cuando tenía 24 años durante el rodaje de una película británica. Solo se lo confesó a una de sus más íntimas amigas. «Fue una experiencia muy indeseada y muy horrible. Además él era una persona famosa y yo tenía miedo. No podía decir nada a nadie. Fue horroroso. En esos años me daba vergüenza hablar sobre esto», recordó.

Base de operaciones

Instalada en España, era reclamada por las grandes producciones hollywoodiense. En 1971, se llevaba el Oscar por el vestuario de 'Nicolás y Alejandra', de Franklin J. Shaffner. Repetiría candudatrua cinco años más tarde por 'Los cuatro mosqueteros' de Richard Lester. Dos de los grandes directores que contaron con esta española, que solo tenía de británica el sentido del humor y la partida de nacimiento. François Truffaut, John Sturges, Richard Donner, Paul Verhoeven, Mark Rydell y Peter Bogdanovich también contaron con sus servicios para vestir a las numerosas estrellas internacionales que pasaron por sus manos.

Marlon Brando, Audrey Hepburn, Sean Connery, Julie Christie, Michael Caine, Omar Shariff, Lawrence Olivier, Gene Hackman, Charton Heston, Elisabeth Taylor, Faye Dunaway, Glenn Ford, Ava Gardner, Max Von Sydow, Harvey Keitel, Lauren Bacall o Natalie Portman, que trabajó con Blake en 'Los fantasmas de Goya' junto a Javier Bardem.

Su último trabajo ha sido 'Encontrarás dragones', la controvertida hagiografía del fundador del Opus Dei dirigida en 2010 por Roland Joffé. Hace dos años llegó a la Academia de Cine en otro de sus momentos de crisis habituales. Antonio Resines se marchó en julio de 2016 y ella ocupo de forma temporal su lugar hasta que fue ratificada en octubre. Desde la presidencia, abrió las ventanas de la institución para que se involucraran más los jóvenes creadores y dar más visibilidad a las mujeres. Sus proyectos se truncaron con un ictus el pasado enero. Esta madrugada, moría la quinta mujer que llegaba a la presidencia de la Academia.