Una mirada en la gran pantalla a una realidad olvidada

No es muy habitual que la gran pantalla ponga el foco en los problemas cotidianos de las personas más desfavorecidas de las zonas más pobres del planeta. Pero a veces, en contadas ocasiones, aparecen algunos genios de la lámpara que frotan el celuloide para obrar el milagro... en forma de documental. Este genio, en concreto, tiene nombre y apellidos. Se llama Adrián Buenaventura, es de Puerto Lumbreras y ha dirigido y producido la cinta '123 Semillas de Nim', grabada íntegramente en ese rincón (generalmente) olvidado del mundo llamado Kenia.

A través de la mirada de Lourdes Méndez, coordinadora en terreno de la ONG aragonesa BeSocial, el documental se sumerge en la realidad cotidiana de los niños y niñas con discapacidad que apoya la ONG. Unos apoyos que consisten en alimentación, educación, hospitalización y fisioterapia. Elementos básicos en el primer mundo, pero que están cambiando la vida de estos menores y también les está alejando de la estigmatización a los que son sometidos desde que nacen. El documental, que ha sido galardonado con la Palma de Cera al Mejor Corto Documental en la undécima edición del Festival Internacional de Cine en las Montañas, celebrado en Salento (Colombia), relata la vida de 123 niños y niñas que residen en un colegio para niños con diversidad funcional en Lamu, una de las zonas más pobres del país africano. La cinta fue reconocida por su «profunda carga emocional y su firme compromiso social», ofreciendo una mirada humana y honesta sobre cómo el acceso a la educación, la alimentación y la rehabilitación «puede romper ciclos de exclusión y abrir caminos hacia un futuro digno».

Reportero, presentador, actor de doblaje, mago, músico y cineasta, Adrián Buenaventura es hijo del pintor, ilustrador, escritor y gestor cultural de Puerto Lumbreras Marcos Salvador Romera. Cuenta en el filme con actores de las escuelas de Lamu –como James, Madame Farida, Mister Peter y Madame Priscah, entre otros– para relatar las historias de cuatro menores –Abderramani, Sume, Jamesa y Julius– y mostrar cómo, con amor, dedicación y recursos adecuados, estos niños pueden reintegrarse socialmente y vivir con dignidad.

El premiado cortometraje del lumbrerense Adrián Buenaventura llega este viernes, día 14, a las pantallas de la Región de Murcia gracias a la Filmoteca Regional Francisco Rabal, que proyectará la cinta a partir de las 20.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

