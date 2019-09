Meryl Streep y los 'papeles de Panamá', en la Mostra Penélope Cruz. La actriz protagoniza'The Laundromat', una comedia negra de Steven Soderbergh, mientras Penélope Cruz presenta 'La red avispa' R.C. Domingo, 1 septiembre 2019, 20:18

Estados Unidos es uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Sesenta de sus grandes empresas no pagaron impuestos en 2018. Son algunos de los dardos que lanza Steven Soderbergh en 'The Laundromat: Dinero sucio', su película sobre los papeles de Panamá que este domingo presentó en Venecia. Meryl Streep, como una jubilada que accidentalmente descubre el hilo del que tirar, encabeza el reparto de esta producción de Netflix junto a Gary Oldman y Antonio Banderas, los dueños de Mossack Fonseca, el bufete de abogados que protagonizó el escándalo. Durante la rueda de prensa, a la que no acudió Banderas, la triple ganadora del Oscar aplaudió la labor realizada por los 300 periodistas que, gracias a la filtración en 2016 de 11,5 millones de documentos, dieron a conocer al mundo los detalles de los circuitos financieros que seguían las principales fortunas del mundo para evitar pagar impuestos.

«La razón por la que los 'papeles de Panamá' salieron a la luz es que hubo periodistas que trabajaron para ello y algunos han muerto», recordó la actriz y mencionó el caso de Daphne Caruana Galizia, fallecida en 2017 en un atentado con coche bomba perpetrado frente a su casa en Malta.

Por su parte, Penélope Cruz llegó este domingo a Venecia como la esposa de un espía cubano detenido en Estados Unidos en los 90, un papel que ha requerido meses de preparación en Cuba aunque, a veces, fuera «difícil» obtener información. «La suerte es que me encanta hacer acentos, es una dificultad añadida que me motiva mucho. Al acento cubano le tenía bastantes ganas y bastante respeto», declaró Cruz, quien ya se atrevió con el colombiano en 'Loving Pablo'. La actriz participa en 'La red avispa', del francés Olivier Assayas, que compite por el León de Oro.