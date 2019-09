Marta Nieto: «Llevaba años deseando interpretar un personaje como Elena» Marta Nieto, con el premio a la mejor interpretación femenina en la sección Horizontes del Festival de Venecia. / Piroschka van de Wouw / reuTERS La actriz murciana, que ganó el premio a la mejor interpretación femenina en la sección Horizontes de Venecia, admite estar «en el mejor momento» AMANDA RUBIO (EFE) MURCIA Sábado, 14 septiembre 2019, 00:49

«De repente el mundo te mira», afirma con ojos sorprendidos y sonrisa amplia Marta Nieto después de haberse alzado en Venecia con el premio a mejor actriz en la sección Horizontes -la segunda sección competitiva más importante del certamen, después de la oficial-, un éxito que considera casi un milagro: «Demostrar lo que vales siendo mujer no es fácil, y a mi edad menos todavía».

Así lo explica la actriz murciana de 37 años en una entrevista, aún incapaz de asumir la «ciencia ficción» de los últimos acontecimientos: de representar a España en los Oscar en la categoría de mejor cortometraje de ficción con 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen, a ganar en Venecia con la versión homónima en formato largometraje de la misma historia. «Lo normal es que la representación femenina en la ficción sea superficial y bastante sesgada, ahora es cuando empieza a haber personajes interesantes y sobre todo reales, y yo he tenido la suerte de interpretar uno», señala la intérprete sobre su papel de Elena en 'Madre'.

En esta cinta, que empieza con lo que ocurre en el corto de 2017 y continúa la historia diez años después, se mete en la piel de una madre que debe hacer frente a la desaparición de un hijo, «que es lo peor que te pueda pasar como ser humano porque te conviertes en tu propio demonio con la tristeza y la incertidumbre de no tener certeza ninguna».

Mientras el estreno de 'Madre' llega en noviembre, la actriz se asoma este fin de semana a la cartelera con 'Litus', filme de Dani de la Orden donde comparte protagonismo con Álex García, Belén Cuesta (la conocida Magüi de 'Paquita Salas', la serie de Los Javis), Quim Gutiérrez, Adrián Lastra y Miquel Fernández para contar en clave cómica el reencuentro de un grupo de amigos tras el suicidio de uno de ellos.

«Es un tema candente, hay asociaciones de padres y madres pidiendo hablar activamente del suicidio, porque hay mucho tabú y la muerte es algo tan común como la vida», explica Nieto sobre la importancia de la cinta, aunque asegura que «la ligereza» y «la clave de humor» con la que se trata el tema hace que sea «agradable de ver» a la vez que «hace pensar profundamente».

La falta de perspectiva femenina que denuncia en la industria le ha llevado a tomar el mando de las historias: «Estoy escribiendo por necesidad, llevo mucho tiempo en la profesión y ya sé muchas cosas y tengo inquietud por contar las mías y por poner en valor nuestros universos creativos. Hay que hacerse fuerte».

Igualmente, se muestra muy crítica con las exigencias de edad al afirmar que «parece que socialmente tenemos la obligación de triunfar muy jóvenes» frente a lo que reivindica «la libertad de equivocarse y de que cada uno elija su tempo».

Aunque ahora todos los focos están sobre ella, la actriz lleva años en el mundo de la interpretación y ha encadenado personajes episódicos en series como 'Hospital Central' o 'Cuéntame cómo pasó', papeles estables en 'Hermanos y detectives' y 'Ciega a citas' y personajes de cine con cintas como 'Combustión' (Daniel Calparsoro, 2013) o 'El camino de los ingleses', filme dirigido por Antonio Banderas en el año 2006.

«Tiento y serenidad»

«Llevo muchos años trabajando, lo que pasa es que los papeles anteriores no tienen nada que ver con esto de ahora, quizás porque no estaba preparada, ahora me conozco más, sé lo que quiero, y eso es algo que solo se consigue con tiempo», sostiene la actriz nacida en Murcia, que asegura que llevaba años «deseando un personaje como Elena».

Ahora que la repercusión internacional ha llenado su futuro de posibles proyectos, Nieto se muestra más cauta que nunca, y asegura que, ahora que está en «el mejor momento» de su vida, debe ir «con tiento y serenidad» a la hora de elegir su próximo trabajo en la ficción.

