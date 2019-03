José Sacristán: «Los varones somos un accidente; lo femenino es mucho más interesante que lo masculino» El actor José Sacristán posa para 'La Verdad', el pasado jueves en el escenario del Nuevo Teatro Circo de Cartagena. / ANTONIO GIL / AGM El actor representó este jueves, en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena, 'Señora de rojo sobre fondo gris', la obra basada en la novela homónima de Miguel Delibes ANTONIO ARCO Domingo, 17 marzo 2019, 07:57

«Lo femenino es infinitamente más interesante que lo masculino», dice José Sacristán, nacido en Chinchón en 1937, con esa voz suya de volcán que merecería ser declarada patrimonio nacional y que se expande, con bienvenida familiaridad, por las estancias todavía vacías del Nuevo Teatro Circo de Cartagena, donde tiene lugar la entrevista y en cuyo escenario representaría más tarde 'Señora de rojo sobre fondo gris', la obra basada en la novela homónima de Miguel Delibes en cuya adaptación, junto a José Sámano, que produce y dirige la función, él también ha participado. Una obra, dolorosa y de una humanidad que te deja desnudo, que él interpreta en solitario con una maestría que, sencillamente, sobrecoge. Con esta historia de amor y muerte, Sacristán -respetado, admirado y querido-, que sigue entregado a su oficio y que cuando se baja de los escenarios se dedica, también sencillamente, a vivir con intensidad y con los ojos bien abiertos, ha estado de gira por diversos teatros de la Región. Una gira que hoy le llevará, finalmente, al escenario del Romea de Murcia. «Me dedico a este oficio mío por lo que tiene de juego, nada más y nada menos», indica el actor justo antes de pedir un café. Solo. «Yo soy el crío», añade, «que se ponía las plumas de la gallina y le hacía creer a su abuela que era un comanche. Por encima de todo, esto es un juego: '¡Ahora te jodes y lloras!', '¡ahora te jodes y ríes!'...; en eso consiste el juego, en que el público se crea sin dudarlo que soy alguien que no soy. Y conseguirlo lo vivo cada día como una aventura que me proporciona placer y conocimiento; qué razón tenía don Antonio [Machado]: 'Caminante, no hay camino, se hace camino al andar'. Y ahí andamos.

-¿Qué personaje ha sido muy especial para usted?

-¿Cómo no decirle que don Quijote? De niño, mi padre me llevó a un colegio, después de los 'calasancios'...; bueno, en realidad se trataba de dos viejecitos que daban clase en su casa; me imagino que serían dos maestros republicanos represaliados que no podían ejercer. Y a diferencia de los colegios al uso, en los que rezabas el 'Padre Nuestro' y el 'Ave María', ellos empezaban las clase leyendo un pasaje del 'Quijote', y la terminaban leyendo otro. Figúrese, para mí ha sido una gran suerte poder hacerme cargo de este personaje, primero en ese musical maravilloso, 'El hombre de La Mancha', con mi queridísima Paloma [San Basilio], y después en 'Yo soy don Quijote de La Mancha', un montaje dirigido por mi amigo Luis Bermejo con el que lo pasamos de puta madre. Pero, ¡joder!, son tantos los personajes... Llevo más de sesenta años en esta profesión, soy un privilegiado. Ahora estoy en una serie maravillosa que se llama 'Alta mar', para Netflix, y de gira con esta función que para mí es tan especial porque al escenario no solo sale el actor Sacristán, sino también el ciudadano Sacristán que tuvo la suerte de conocer a un tan Miguel Delibes y de ser amigo suyo. Miguel publicó la novela, precisamente, cuando yo estaba haciendo 'Las guerras de nuestros antepasados' [basada también en una novela de Delibes y en la que Sacristán daba vida, de modo prodigioso, a Pacífico Pérez]; hablamos mucho de esta historia. Ahora, cada vez que salgo a escena, no solo hago un personaje, que es el propio Miguel, aunque él se oculte tras un pintor llamado Nicolás, sino que estoy rindiéndole homenaje a mi amigo.

-¿Le duele la España de hoy?

-¿Dolerme? Este hombre genial que se llama El Roto, hizo una viñeta en la que decía: «No armemos jaleos, las derechas con las derechas y las izquierdas contra las izquierdas». Pues eso, lo que más me duele es ver cómo la izquierda sigue despistada, descontrolada...; no hay un criterio, no hay un rigor... Y, mientras tanto, aparece lo que estamos viendo tomar impulso en la derecha española: una derecha cavernícola. ¿Se acuerda de estas palabras de don Antonio: 'A distinguir me paro las voces de los ecos'? Pues ahora hay voces que me llevan a ecos de todo aquello tan lamentable de 'por el imperio hacia Dios' y de 'la unidad de destino en lo universal'. Lo que yo no sé es cuánta gente en este país estará dispuesta, hoy por hoy, a dar su voto de confianza a este personal; eso sí que me preocupa, aunque lo que más me pregunto es '¿dónde coño está la izquierda?', '¿alguien sabe dónde coño está?'.

-¿Estos meses de Gobierno socialista han sido de algún modo un alivio para usted?

-De algún modo, sí, aunque igual no tanto por Pedro Sánchez como por el equipo que ha elegido para gobernar. En principio, yo a este muchacho no acababa de ubicarlo, pero debo reconocer que he seguido con atención los primeros pasos que se han ido dando en una dirección distinta que ya era necesario tomar. Pero, no nos engañemos: aquí ha ocurrido algo que marca un antes y un después, y ese algo ha sido la moción de censura. Un hecho perfectamente democrático y legítimo que la derecha no va a aceptar en la puta vida. Una derecha que ha recuperado de manera triunfal a José María Aznar, que ha vuelto corregido y aumentado.

-¿Y Podemos?

-El panorama que se le presenta no es muy alentador. Yo, que les puse la voz en la campaña y les he votado, ya he tenido con ellos más de un sí y un no. Creo que ahí se ha producido, y sigue teniendo lugar, algo parecido a lo que un amigo mío llama la impaciencia de los malos aprendices. Estamos viendo un cierto mesianismo por parte de este muchacho, Pablo Iglesias, al que yo creo que van a jubilar.

Más preguntas

José Sacristán apura su café. Mira ahora hacia Cataluña, otra que tal: «Lo del independentismo es escalofriante. Y, con el debido respeto a esos dos millones de catalanes que parece que lo apoyan, lo que yo me pregunto es: '¿Cómo no se dan cuenta del filibusterismo político de todos estos que están manejando ese cotarro?, ¿cómo no se dan cuenta de que son una gente impresentable? Porque son todos ellos un atajo de impresentables, ¿dónde coño vas con esa gente? Además, joder, ¡un poco de respeto a la palabra república! Lo que está pasando en Cataluña es un despropósito. Qué cutre. Pero, vamos a ver, como yo les digo a mis amigos independentistas, ¿no os dais cuenta de que los que no quieren la independencia son vuestros propios vecinos? A mí, lo de la unidad de la patria y todo eso me toca los cojones, como se podrá imaginar. Ya he oído muchos años eso de 'una, grande y libre'. No, no, a mí no me gustaría que Cataluña se independizase, porque tengo una idea de lo que es este puñetero país de la que forma parte la creencia de que todos nos necesitamos, y de que sumar todo lo bueno que tenemos, que es mucho, nos favorece a todos; ahora, imaginemos que Cataluña se independiza y se proclama allí la república, ¿qué pasaría con la mitad de la población catalana que está en contra? Qué locura, qué estúpido ensimismamiento, qué puta mierda todo esto de las banderas y los himnos y la madre que los parió, utilizados para no dejarnos a unos y a otros vivir en paz, para enfrentarnos y tocarnos los cojones en vez de dedicarnos a mejorar este jodido mundo, a pensar un poco también en los que van a venir detrás de nosotros.

Indica José Sacristán, a propósito del éxito de la reciente manifestación feminista del 8-M: «Claro que me alegra, y que me resulta esperanzador, pero el temor que yo tengo es el siguiente: la mujer del poderoso va a estar siempre al lado del poderoso. Hay un problema de clases que va a seguir dándose». Y, en cuanto a los hombres, convendría «dejar de creernos el puto centro del universo. Los varones somos mano de obra, eso es lo que somos, mano de obra y un accidente. ¿Qué es eso de Eva y la costilla y de que somos los reyes de la creación? ¡Un accidente, eso es lo que somos! El origen de todo esto es femenino, y lo femenino es infinitamente más interesante que lo masculino, aunque lo masculino se impone por la fuerza; yo soy un absoluto devoto de lo femenino en todos sus aspectos; como decía don Antonio, «amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario».

-¿Qué está recordando estos días en los que está de gira por la Región de Murcia?

-¡Joder, Murcia, la tierra de los Rabal! Me acuerdo sobre todo de Damián [hermano de Paco Rabal, histórico representante de actores], que fue como mi padre. De hecho, la casa que tengo en Peralejo me la compró él sin consultarme. Fue en 1988, el año en que volví de Argentina de hacer allí con Charo López 'Una jornada particular' [de Ettore Scola]. Me acababa de separar de mi mujer, e iba con mis hijos a Peralejo a la casa que Damián tenía allí. Empecé a rodar la serie 'Gatos en el tejado', y cuando Damián cobró el primer plazo, me dio el sobre y me dijo: 'No cuentes el dinero, faltan cien mil pesetas que has dado de entrada en una casa que te has comprado al lado de la mía. Firma aquí'. ¡Sin consultarme! Y ya ve, a mí esa casa me ha cambiado la vida.

-¿Qué se dice cuando se levanta por la mañana?

-Cuando me miro al espejo: «Este gilipollas soy yo». Me reconozco a mí mismo, y me acepto. Tengo claras las cagadas que he hecho, pero también las cosas que he hecho más o menos bien. Y se produce como una especie de acuerdo cordial entre aquello a lo que uno aspira a ser, y lo que más o menos va consiguiendo. Creo que no me ha ido mal, y que, por ejemplo, he ido haciendo a lo largo de mi vida grandes amigos; sentirte querido, no estar solo cuando te llega alguna de esas tragedias que la vida nos tiene reservadas a todos, es fundamental. Tragedias de esas a las que [César] Vallejo se refiere cuando dice: «Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! Golpes como del odio de Dios». Mi hermana murió con 46 años...; perder a mi madre fue algo...; ¡yo tenía una relación con la Nati de la hostia! Tengo memoria, soy melancólico, nostálgico, pero me está pasando algo que me hace mucho bien: seguir trabajando y, además, compartiendo rodajes con gente joven. Confrontar con ellos los cabreos, las ilusiones, el amor a este oficio. Y volviendo a algo de lo que hablábamos antes, es cierto que le tengo un cariño de la hostia y un respeto del copón al crío que fui, y que tenerlo presente me hace seguir ilusionado con mi trabajo. Imagínese, un niño de Chinchón, en aquellos años tan duros...; el puñetero se las supo buscar, había que pelearlo y lo peleó [risas]. Quiso ser actor y aquí sigo, jugando y jugándomela.

-¿Y con miedos o sin ellos?

-Habiendo cumplido 81 años, el miedo ya es a la invalidez, a no poder valerme por mí mismo, a que la máquina empiece a dar señales de deterioro. Pero, de momento, ahí andamos. Y lo fundamental lo tengo: estoy donde quiero estar y con quien quiero estar. Llevó 25 años de relación con Amparín [la también actriz Amparo Pascual], tengo a mis nietos, a mis hijos, mi trabajo, mis amigos...; parece que la vida fluye a mi favor, así es que si la próstata me toca los cojones de vez en cuando, pues me aguanto, y si un día tengo un hombro fastidiado, y al día siguiente el otro, pues también.