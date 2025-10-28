La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jaime Lorente (Murcia, 1991), ayer, en los cines Centrofama de Murcia, donde se proyectó la película 'Reversión'.

Jaime Lorente (Murcia, 1991), ayer, en los cines Centrofama de Murcia, donde se proyectó la película 'Reversión'.
Actor

Jaime Lorente: «La vida está llena de pequeñas decepciones continuas»

El murciano presentó ayer su última película, 'Reversión', en un pase especial en Murcia: «Ha sido una de las más difíciles de mi carrera»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Martes, 28 de octubre 2025, 01:43

El actor murciano Jaime Lorente volvió a pisar este lunes los cines Centrofama de la capital para asistir al pase especial de su nueva película, ' ... Reversión', que será estrenada el próximo 7 de noviembre en salas de todas España. Se trata del primer largometraje del director Jacob Santana, que ni siquiera él, el protagonista, había visto antes de sentarse en su butaca junto a decenas de espectadores. «Siempre me hace mucha ilusión volver a mi tierra, y mucho más para presentar una película, aunque yo aún no he podido verla», confesaba poco antes de que se apagaran las luces de la sala y se encendieran las de la gran pantalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

