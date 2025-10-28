Jaime Lorente: «La vida está llena de pequeñas decepciones continuas»

El actor murciano Jaime Lorente volvió a pisar este lunes los cines Centrofama de la capital para asistir al pase especial de su nueva película, ' ... Reversión', que será estrenada el próximo 7 de noviembre en salas de todas España. Se trata del primer largometraje del director Jacob Santana, que ni siquiera él, el protagonista, había visto antes de sentarse en su butaca junto a decenas de espectadores. «Siempre me hace mucha ilusión volver a mi tierra, y mucho más para presentar una película, aunque yo aún no he podido verla», confesaba poco antes de que se apagaran las luces de la sala y se encendieran las de la gran pantalla.

La película ha sido «muy compleja de hacer», admitía el actor, ya que es «un rompecabezas repartido entre Madrid, Canarias y República Dominicana». Para Lorente, el rodaje ha sido «uno de los más difíciles» de su carrera, que le ha obligado también a dar un plus por la propia dualidad del personaje en un guión firmado por Frank Ariza, Marco Lagarde, y el propio Jacob Santana. Un rodaje, pese a todo, «maravilloso».

El personaje de Jaime Lorente, Mario, se muda a una nueva casa con sus padres y su hermano mayor David, con quien mantiene una estrecha relación. Sin embargo, Mario arrastra episodios de ansiedad y falta de concentración, por lo que necesita medicación regular. Una tarde de lluvia presencia el secuestro de su hermano. Tras 19 días de espera, David reaparece pero no recuerda nada de lo ocurrido. Mario pronto percibe cambios en su comportamiento y comienza a sospechar que la persona que ha regresado no es realmente su hermano.

«Un lujo»

El actor considera «un lujo» haber trabajado con un director novel como Jacob Santana: «Tenemos la suerte de conocernos desde hace tiempo y la verdad es que tenía un planteamiento de la película superclaro, superfino, superbien estructurado. Me ha dado una confianza brutal y me ha gustado mucho trabajar con él» .

–'Reversión'. ¿A dónde pretende llevarnos el título de esta película?

–Bueno, al final se trata de darle un sentido nuevo a lo que ya creías, ¿no? Esta película habla de esas visiones adulteradas y las visiones erróneas.

Esas cosas, o visiones, que tenemos delante como dogma de fe, quizás, pero no.

–¿Le pasa mucho a usted, eso de creer que lo que tiene delante no es al final lo que era?

–Bueno, sí, me pasa continuamente. La vida está llena de esas pequeñas decepciones continuas. Mire, yo me pensaba que era un máquina y no, fíjese [risas].

Jaime Lorente, que en la pantalla siempre ha dado la imagen de tipo duro, hasta chulesco, es un chaval amable y accesible, sonriente y empático. Aunque se muestra contrariado, eso sí, por el poco tiempo que puede pasar en su querida Murcia en una jornada como la de ayer. «Vinimos a mediodía y nos vamos esta noche. No me dejan ni dormir en casa de mis padres», protesta. Una protesta pero con sonrisa, claro.

De actor a director

Jaime volverá a su casa, no obstante, como el turrón. Por Navidad. Fechas que coincidirán con los primeros pasos de la que será también su ópera prima como director, 'El mal hijo', una película que contará con guion del escritor murciano Salvador Molina y que actualmente se en-cuentra, en fase de desarrollo y que se rodará a caballo entre Madrid y Canarias.

–¿Cómo está viviendo el proceso de pasar de actor a director, a rodar su primera película?

–Lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Estoy yendo a los sitios, a lugares que no conocía y sinceramente me está pasando algo bastante mágico, que es que estoy disfrutando hasta de lo que se supone que no se debe ni de disfrutar, ¿no?

–¿Y eso qué es?

–Pues echar horas como un cabronazo [risas]. Currando todo el tiempo. Pero me hace muchísima ilusión.

Para Jaime Lorente, el tránsito hacia su debut como director es «un evolución» en la que «no tiene «como mucho miedo, ni bloqueos» que impidan seguir el camino marcado. Algo así como tirarse «totalmente» al vacío sin paracaídas y, además, «con unas ganas enormes».