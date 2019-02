«¡Gracias por levantaos, habéis cumplido mi sueño!» Eva Llorach besa su Goya a Mejor actriz revelación. / EFE La murciana Eva Llorach pone en pie a sus compañeras, al recoger su galardón, con una intervención exultante y reivindicativa ANTONIO ARCO Domingo, 3 febrero 2019, 07:45

¡Bravo! «¡Gracias por levantaos, habéis cumplido mi sueño!», dijo Eva Llorach anoche tras recoger el Goya a Mejor actriz revelación, que fue a parar a manos de la intérprete murciana -vestida de largo con sencillez por Juan Duyos y con el pelo recogido-, tras protagonizar no solo un hecho insólito en la historia de los Goya, que ya van por su edición número 33, sino todo un sueño: que se le reconozca, de un modo tan apabullante, su poderoso talento como actriz y su tesón a prueba de quebrantos. Ya lo saben: aclamada por su trabajo dando vida a Violeta en 'Quién te cantará', de Carlos Vermut, había logrado en estas últimas semanas ser reconocida, entre otros, con el premio Forqué a la Mejor actriz -nada menos que jugándosela, entre otras, con Penélope Cruz (fantástica en 'Todos lo saben', de Asghar Farhadi)-, el galardón 'Ha nacido una estrella' concedido por el programa de TVE 'Días de cine', y el premio Feroz a Mejor actriz en emocionante competición con, además de 'Pe', Lola Dueñas, Alexandra Jiménez y Bárbara Lennie.

Anoche estaba exultante, disfrutando cada segundo, agradecida de todo corazón, contagiando alegría, tierna sin rozar en momento alguno la ñoñería... Una noche memorable, aunque Eva Llorach es muy consciente, como exigente y bien formada cinéfila que es, que «todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia» ('Blade Runner' (1982). Lo había anunciado a 'La Verdad' horas antes de la gran celebración en Sevilla, si no conseguía el Goya no se le iba a caer el mundo encima: «Pues nada, no pasa nada, se lo juro, aunque agradezco mucho a la gente que me quiere las expectativas y los deseos que han volcado en mí. Si no me dan el Goya, veré la gala con total normalidad y no veas la fiesta que me voy a pegar igual después; para mí, haber llegado hasta aquí ya es algo maravilloso». Pero se lo dieron, y salió a recogerlo entre los aplausos de sus compañeros -Natalia de Molina, su 'hija' en 'Quién te cantará', la miraba emocionada- y de manos de María León y Belén Cuesta. Llegó y se desató el vendaval: «¡He tardado en llegar pero es que mi madre no me soltaba, no me soltaba [risas]!».

«Esta cosa es de los dos»

Y, claro, los agradecimientos: el primero destinado a Carlos Vermut, que no asistió a la gala, «espero que estés viendo esto; este premio, esta cosa es de los dos, y lo sabes. Eres un grandísimo director de actores, muchísimas gracias por confiar en mí»; y, seguidamente, a sus productores, a todo el equipo de la película, a toda la gente que confió en ella desde el principio y a la que confía a día de hoy y, sobre todo, se lo quiso dedicar «a dos personas por las que estoy hoy aquí; sin vosotros sería imposible, porque gracias a vosotros he seguido intentándolo, intentándolo: a mi padre y a mi madre».

Y soltó la bomba, porque la actriz compartió, con los millones de espectadores que estaban siguiendo en directo la ceremonia, una «fantasía loca» que tuvo en cuanto se enteró de que estaba nominada y de que «podría estar aquí ahora: ¡Quiero hacer un 'Frances McDormand' [que invitó a ponerse en pie a todas sus compañeras presentes durante la entrega de los Oscar 2018, en la que ella recibió el de Mejor actriz protagonista por 'Tres anuncios en las afueras']. Lo siento, igual no queréis, pero yo quiero pedir a todas las nominadas que se pongan en pie; ella se lo pidió a Meryl [Streep], yo te lo pido a ti, Penélope, si te quieres levantar, te levantas. Solo quiero que os pongáis de pie todas porque quiero compartir mi premio con vosotras, ¡joder, en serio!, porque es muy difícil ser mujer, sois muy pocas, sois muy pocas, sois muy pocas; y quiero, por favor, pedirle a las guionistas, creadoras, productoras, actrices que tenéis la posibilidad de impulsar proyectos, que creemos historias con protagonistas femeninas, sobre todo en los años en que nos volvemos invisibles, a partir de los cuarenta, los cincuenta, los sesenta... Seguimos existiendo, no nos metemos en un agujero negro y dejamos de existir». Y remató: «Tengo la idea loca de que el cine puede cambiar las cosas, de verdad que lo creo, que puede reventar los clichés que nos aplastan. ¡Gracias por levantaos, habéis cumplido mi sueño!».

Estuvo muy bien acompañada por su familia, sus padres -su madre, Fuensanta, no podía disimular su orgullo sentada junto a ella-, su hermano Sergio, a quien dedicó el premio que le concedió 'Días de Cine': «¡Que la pasión por el cine nos siga uniendo!»-; su cuñada, la también murciana Natalia Carreres, abogada y reconocida experta en Mediación con la que ha colaborado durante años en dramatizaciones para los Máster en Mediación impartidos por la Facultad de Educación de la UMU y el Colegio de Abogados de Murcia; y por su gran amiga Cristina Carreres...

No ha sido fácil llegar hasta aquí, y aunque ella, al contrario de lo que le sucede al niño protagonista de 'El sexto sentido' (1999), jamás en ocasiones ha visto muertos, sí que se las ha visto crudas. Pero todo ha quedado compensado, ha adquirido sentido, y como dice Paco Rabal en 'Pajarico' (1997): «Qué bien se está cuando se está bien». Y todo gracias a su papel de Violeta, la mayor fan e imitadora de Lila Cassen -interpretada por Nawja Nimri, nominada al Goya a Mejor actriz- una cantante famosa y amnésica que pretende volver a ser quien una vez fue.