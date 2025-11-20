El FICC premia la labor de difusión y formación cinematográfica de Pantallas, de Vocento, y la ESAD Ambos galardones se entregarán en la gala de clausura

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) reafirma su compromiso con la cultura audiovisual y las artes escénicas otorgando dos galardones destacados en su 54ª edición. Estos premios reconocen la labor de quienes contribuyen a enriquecer el ecosistema cinematográfico desde dos ámbitos esenciales: la difusión crítica y la formación artística.

Por un lado, el Premio FICC a la Difusión Cinematográfica se concede a Pantallas, la sección especializada en cine y series de los diarios regionales del grupo Vocento. Desde su creación en junio de 2022, Pantallas se ha consolidado como un referente informativo en un contexto marcado por la proliferación de plataformas y la transformación de los hábitos de consumo audiovisual. Con presencia en 18 cabeceras de toda España, entre ellas LA VERDAD, esta sección ofrece noticias, críticas y análisis que aportan una mirada plural y cercana al territorio, poniendo en valor las industrias periféricas y las historias que se generan lejos del centro neurálgico de Madrid.

El equipo, coordinado por el periodista Mikel Labastida, cuenta con firmas de prestigio como Oskar Belategui, Borja Crespo, Rosa Palo, Boquerini, Iker Cortés y Carlos G. Fernández, además de colaboradores de las distintas cabeceras del grupo. Su trabajo se caracteriza por la independencia, el rigor y la diversidad de enfoques, cualidades que el FICC ha querido destacar en esta edición.

«Es un honor que un festival con más de 50 años de historia se fije en el trabajo que hacemos desde Pantallas. Lo entendemos como un reconocimiento a la independencia con la que trabajamos y al esfuerzo por ofrecer una mirada diversa sobre el cine y las series, lejos del centro neurálgico de la industria», señaló Labastida. El periodista subraya que este galardón supone un incentivo para seguir apostando por un periodismo cultural que informe, analice y critique con honestidad, sin depender de tendencias ni presiones externas.

Por otro lado, el Premio FICC Región de Murcia distingue a la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), institución que desde 1982 forma a profesionales de las artes escénicas en la Región. Con sede en el histórico Seminario Conciliar de San Fulgencio, la ESAD ha sido clave en la preparación de actores, directores, dramaturgos y pedagogos, combinando tradición, innovación y compromiso social. Su misión es clara: ofrecer una formación integral que permita a los estudiantes desarrollar su singularidad artística y afrontar con garantías los retos del mercado profesional.

Dolores Galindo, directora del centro, ha expresado su gratitud: «Recibimos este galardón con enorme alegría y orgullo. Es un estímulo para seguir formando a nuevas generaciones de artistas y reforzar el vínculo entre la educación y la industria cultural». El FICC reconoce así la importancia de la ESAD en la consolidación del tejido cultural murciano y su papel en la creación de oportunidades para jóvenes talentos.

La entrega de ambos premios tendrá lugar en la gala de clausura del FICC 54, el sábado 29 de noviembre en el Auditorio El Batel, junto al resto de galardones oficiales. Con estos reconocimientos, el festival no solo celebra el cine, sino también a quienes lo difunden y lo sostienen desde la formación y la crítica.