El IBAFF cumple una década con 14 largos en una mirada a las nuevas generaciones
Murcia. Lunes, 18 febrero 2019

Murcia y el cine vuelven a aliarse en la décima edición del Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF (nombre inspirado en la figura del pensador sufí Ibn Arabi, filósofo, místico, poeta y viajero nacido en la Murcia del siglo XII), una fecha redonda que sirvió este lunes a la organización para hacer balance: 12.000 espectadores, 20.000 escolares participantes y 3.150 películas inscritas desde su creación en 2010. Este acontecimiento cultural, que tiene su sede en el Centro de Cultura Contemporánea Puertas de Castilla de Murcia, bajo el impulso del Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, se desarrollará del 1 al 10 de marzo en la Filmoteca Regional. Como novedades, en esta ocasión se mostrará una selección de cortometrajes de animación internacional dirigidos a la infancia (Educa-IBAFF), para implicar a las generaciones más jovenes y estimular su creatividad e imaginación. Películas artísticas y experimentales, fuera del circuito comercial, se verán en este ciclo.

En la sección oficial del certamen se han programado 14 largos y distintos cortometrajes de España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, República Checa, Portugal, Túnez, Brasil, México, Tailandia, China y Canadá, según anunció el concejal de Cultura y Promoción Económica, Jesús Pacheco, en un acto acompañado por Marta López-Briones, directora del ICA; y Jesús de la Peña, director del Puertas de Castilla y responsable del IBAFF.

La organización confirmó que el Premio Honorífico se otorgará a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España «por no permanecer ajena a ninguno de los debates que han ido sacudiendo a la producción audiovisual y por desarrollar nuevos proyectos que generan nuevos espectadores e iniciativas educativas que preservan la memoria del cine y ayuda a su difusión exterior».

La filmografía de Jaime Rosales, director de películas como 'Las horas del día' y 'La soledad', ganadora del premio al mejor director y mejor película en la XXII edición de los Premios Goya, también merecerá la atención en esta edición. Estudiantes de institutos otorgarán el premio Ibaff Joven entre los siguientes cortometrajes: 'Russa', 'Heridas contra el olvido', 'En esas tierras', 'The cup is already filling up' y 'La última ruta'.

Otra novedad es la proyección de las piezas audiovisuales finalistas del certamen CreaMurcia 2018 para el Programa de Cortos y Documentales: 'El mejor corto del mundo', de Daniel Juan Zapata García; 'Lo que sea para hoy', de Ricardo Ibáñez Ruiz; 'Contratiempo', de Juan Andrés Bermúdez Romero; 'Sobre la mesa', de L&L Lorenzo Baño y David Delgado; 'La culpa', de Ana Barceló Alfocea; 'Jardín de cenizas', de Paolo Natale García; 'El murciano', de Miguel Muñoz Gascón; e 'Intenso. Confesión de amor teatralizada', de José Antonio García Valera, que obtuvo el primer premio y rodará en los próximos días su quinto corto con actores murcianos, entre ellos, Bárbara Rey, una de las musas del destape.

Para todos los públicos

En el apartado de formación, habrá un taller infantil FoleYFonía de sonorización de cine para niños y se celebrará un encuentro de realizadores en el que participarán los directores Isaki Lacuesta y Jaime Rosales, moderado por Carlos F. Heredero, director de la revista Caimán Cuadernos de Cine. Tendrá como tema 'El cine de autor: la dicotomía entre los festivales y las instituciones'.

En esta X edición acercará el cine a internos del Centro Penitenciario Campos del Río -de la mano de la ONG Solidarios para el Desarrollo-; personas con parálisis cerebral y patologías afines -gracias a Astrapace-; y enfermos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca -dentro del programa Aulas hospitalarias de la Plataforma Aulas Hospitalarias Región de Murcia-. Todos visionarán una selección de cortos de los programados en la Sección Oficial. Sus votos darán lugar a una mención especial solidaria al Premio del Público. Además, se ofrecerá la cuarta edición del seminario de iniciación a crítica de cine.