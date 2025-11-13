La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Detalle del cartel de 'Todos los lados de la cama'.

Detalle del cartel de 'Todos los lados de la cama'. Promo

Estrenos de cine que reviven grandes éxitos

'Ahora me ves 3' y 'Todos los lados de la cama', apuestas seguras de la semana

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:39

Comenta

Mientras el Gobierno pedalea en la bici estática y 'La llamada' (2017) a los Javis nos sale comunicando (no me gusta que se acaben comiendo ... las perdices los bufetes matrimonialistas), podemos ver cómo resucitan sagas muertas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  4. 4

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  5. 5 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  6. 6

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  10. 10 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Estrenos de cine que reviven grandes éxitos