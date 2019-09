Empieza la temporada de cine con 'It: Capítulo 2' El payaso Pennywise vuelve a los cines en 'It: Capítulo 2.' / EFE La segunda parte de la adaptación de la famosa novela de Stephen King protagoniza la cartelera en el primer fin de semana de septiembre CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ Murcia Viernes, 6 septiembre 2019, 18:22

Todo lo bueno se acaba, y así pasa con las vacaciones que habéis tenido. Septiembre llega, como siempre llegan los lunes, pero en vez de sufrir, hemos de pensar que también acaban arribando a nuestras vidas los viernes, que encima son días de estrenos.

No sé si habéis seguido al corriente de la actualidad cinematográfica de agosto (tan interesante como las lineas de colores de la pasta de dientes), pero os reengancháis este viernes con una película de terror, otra tierna, una de terrorismo y una última sobre un acontecimiento histórico. Empezamos.

Stephen King es un escritor que no necesita presentación. Con una producción solo comparable a la de Lope de Vega (en cantidad, tampoco es preciso escupir en la tumba del promiscuo Fénix de los Ingenios), se ha dedicado durante décadas a perturbar nuestros sueños. Uno de sus éxitos más reconocidos ha sido el del siniestro payaso mata niños. Hace un par de años fue muy exitosa una nueva adaptación de su novela 'It'. Hoy nos llega 'It: capítulo 2'.

En ella, casi treinta años después de lo acontecido en la anterior, esos mismo niños, ya convertidos en adultos, deben enfrentarse al monstruo de sonrisa siniestra y zapatones. Jessica Chastain y James McAvoy encabezan un reparto en un filme que abandona la parte más de 'Cuenta conmigo' y 'Stranger things', para decantarse por un terror sin concesiones. Si me gustara el género, la recomendaría.

Ahora os hablo de una película española, 'Vivir dos veces', que combina el melodrama dulce con gotas de comedia casi negra. Se trata de una obra que se basa en el trabajo de sus actores, los más que correctos Óscar Martínez (ese que nos hizo reír más que nadie este verano en 'El cuento de las comadrejas'), e Inma Cuesta.

Él es un anciano despegado de su familia, que recibe el peor diagnostico: va a ir perdiendo su memoria. Antes de que eso ocurra se lanza a la carretera con su resuelta y mal hablada nieta, para volver a reencontra a un amor perdido. El resultado es una road movie familiar de libro, entre 'Pequeña miss Sunshine' (2006) (roles casi plagiados, sólo falta la furgoneta amarilla), y 'El hijo de la novia' (2001). Para verla, pero sin compromiso.

Aquí ya entramos en otros terrenos más duros. Si al comienzo de este brillante artículo os hablaba del terror de ficción, ahora os hablo del de verdad, de ese que son capaces de hacer unos seres humanos contra otros sin ningún remordimiento. ¿Recordáis los atentados de Bombay de 2008? Esos de los calcetines de Esperanza Aguirre y que supuso la muerte de 173 personas. La recreación de esos hechos, centrados en el asalto al lujoso hotel Taj Mahal Palace, es lo que nos cuenta 'Hotel Bombay', y lo hace sin caer en lo truculento y logra armar una película dura y sin concesiones al efectismo.

Aunque se ha tratado de conseguir la máxima verosimilitud, contando con los testimonios de los supervivientes, la narración no se ve lastrada por el exceso de realidad. Los actores Aremie Hammer y Dev Patel (qué distinto este hotel a 'El exótico Hotel Marigold'). Para estómagos fuertes.

Hubo una película que vi en cine de verano por los lejanos ochenta siendo un crío, (en el ese templo del cine de calidad que era el destartalado cine Brasilia de Lo Pagan), llamada 'Fuga de noche' (1981). Basada en la fuga real de dos familias del Berlín Este en globo en el año 1979. Bueno, pues esta versión Disney tiene ahora su reverso en otra más oscura titulada 'Viento de libertad', pues añade la parte de persecución de la abyecta dictadura al relato épico de su huida. Algunas partes os recordaran a 'La vida de los otros' (2006), una película imprescindible si no la habéis visto. Yo, aunque sea por los recuerdos, la aconsejo.

Vivimos en tiempos de metamorfosis políticas. A Sánchez se le está poniendo cara de Rajoy, a Rivera de Rosa Díez, a Casado de Abascal y a Iglesias de Iglesias, pero Gerardo. Por suerte hay cosas que no cambian, y no lo harán este curso, y es que os siga deseando que tengáis una semana de cine.

'Dolor y gloria' será la candidata de España a los Oscar, como era de prever. Sin duda la mejor película española del año pasado. Segunda obra de esa nueva edad dorada en la que ha entrado Pedro Almodovar en su madurez, que supongo que al ir coincidiendo con la mía, se está convirtiendo en la mejor para mi gusto. Todo lo empezó con 'Julieta' (2016).

Es curioso como la transgresión superficial de sus primeros años, se ha ido transformando en una autentica subversión disfrazada de tranquilidad, y su esteticismo pop lleno de trampantojos de los inicios, se haya transfigurado en una fotografía digna de Dreyer y en una puesta en escena abigarradamente sobria. Me alegro por España, es el producto que más opciones tiene, a los académicos siempre le gustan las películas que hablan del cine dentro del cine.