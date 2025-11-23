La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La actriz Elena Irureta. FESTIVAL DE SITGES
Actriz

Elena Irureta: «No contaba con vivir de esta profesión»

Lleva 45 años de carrera y recibirá el Premio FICC en Cartagena: «No hay papeles protagonistas o secundarios, solo trabajo bien hecho»

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:52

Durante la conversación, Elena Irureta (Zumaya, Guipúzcoa, 1955) repite varias veces que se siente afortunada y agradecida por vivir de un oficio que ama. Lo ... hace sin darse importancia, como si ponerse ante la cámara y lograr lo que logra no fuera algo excepcional. Conversadora entretenidísima, Irureta se ríe mucho, pero se conmueve hasta la médula cuando llega el momento de hablar de 'Patria' y de la inolvidable Bittori. Por aquel personaje, y por tantos otros que ha interpretado a lo largo de su extensa carrera, la actriz vasca recibirá el próximo 29 de noviembre el Premio FICC del Festival de Cine de Cartagena, un nuevo y merecido reconocimiento para una profesional que reivindica que «no hay papeles protagonistas o secundarios, solo trabajo bien hecho: aunque tengas una sola secuencia, es la tuya y hay que hacerla bien».

