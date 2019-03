El C-FEM otorga a Aislinn Clarke los premios a Mejor dirección y Mejor película 'The Devil's Doorway' fue la gran triunfadora en esta edición del festival de cine fantásico, que clausuró anoche en Murcia Alondra Bentley LV Murcia Domingo, 31 marzo 2019, 11:10

El Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia C-FEM clausuró anoche su octava edición con la entrega de galardones a los cortos y largos que concursaban. En una velada muy animada por los fans e invitados, entre ellos Jaume Balagueró, director de 'REC', quien recibió el día anterior el premio Serial Killer, se clausuró un evento que en pocos años ha logrado instaurarse en la vida cultural de los murcianos. La consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, abrió la gala de entrega de premios, tras la que se inició el concierto de Alondra Bentley interpretando la banda sonora original que la artista ha compuesto para la proyección de 'Dr. Jeckyll y Mr. Hyde' (John S. Robertson, 1921).

La directora irlandesa Aislinn Clarke recibió el premio a la Mejor dirección y a la Mejor película por 'The Devil's Doorway'. Por otro lado, el premio al Mejor actor fue para Mads Mikkelsen por 'Arctic'; el Murcia Fantástica para 'Al final', a la Mejor actriz para Neerja Naik por 'Await Further Instructions', y a Iván Macario por la Mejor fotografía en la Fotomaratón. El de Mejor cortometraje a la batalla fílmica en Molina de Segura fue para 'Leyendas', del equipo Cesur Pictures, dirigido por Joaquín Tovar López y Bryan Ezequiel Solís Palacios. El de Mejor guion para Dennis Magnusson y Jonas Åkerlund por 'Lords Of Chaos'. El del Jurado de cortometrajes recayó en 'Miedos', de Germán Sancho, y el Gran Premio del Festival de Cortometrajes en 'Bailaora', de Rubin Stein. El IV Premio Nosferatu fue para Manuel García de Otazo por su apoyo al festival.