Robert Redford dice adiós y el sucesor de Rocky Balboa vuelve al ring 02:20 Captura de 'Creed II: La Leyenda de Rocky'. Vea los tráilers de los estrenos de la cartelera del fin de semana MARISA MONTIEL (EFE) Viernes, 25 enero 2019, 06:38

Robert Redford dice adiós a su carrera como actor con 'The old man and the gun', mientras que el heredero de Rocky Balboa, Adonis Creed, vuelve a subir al ring en 'Creed 2' en una cartelera que también ofrece lo último de Lars von Trier y del director de la oscarizada 'Moonlight', Barry Jenkins.

'Creed II: La Leyenda de Rocky' El eterno Rocky Balboa vuelve al ring

Más de 40 años después del estreno del primer Rocky, Sylvester Stallone vuelve a subir al ring como entrenador de Adonis Creed (Michael B. Jordan) que en 'Creed II: La Leyenda de Rocky' se enfrenta al reto más grande de su vida, enfrentarse en combate a un contrincante ligado a su pasado familiar.

El filme, dirigido por Steven Caple Jr, supone la continuación de 'Creed' (2015), que recaudó más de 170 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo y con la que Stallone ganó el Globo de Oro y estuvo nominado al Oscar.

02:20 Vídeo.

'Bendita locura' El amor en tiempos de las apps de citas

Carlo Verdone, uno de los productores de la exitosa 'Manuale d'amore' (2005), dirige y protagoniza esta comedia que saca punta a las complicaciones del mundo de las citas online.

Verdone da vida a Guglielmo, dueño de una tienda de artículos religiosos que acaba de ser abandonado por su esposa. La inesperada llegada de Luna, una nueva dependienta alocada y descarada, hará que su vida dé un vuelco al descubrirle las aplicaciones de citas.

01:37 Vídeo.

'El viento entre las cañas' Una para niños

Recomendada para niños a partir de 5 años, esta coproducción de Francia, Bélgica y Suiza, dirigida a cinco manos propone la historia de Eliette, una niña de 8 años que vive en un país donde el rey ha prohibido la música.

01:16 Vídeo.

'Dovlatov' Una película biográfica sobre Sergei Dovlatov

Seis días en la vida del brillante e irónico escritor Sergei Dovlatov (Milan Maric), quien vivió los rígidos límites de la Rusia soviética de los años 70. Junto con su amigo el poeta Joseph Brodsky (Artur Beschastny), peleará para preservar su propio talento e integridad, mientras ve cómo sus amigos artistas son aplastados por la maquinaria del Estado y deberán emigrar a Estados Unidos, dejando atrás su hogar.

02:20 Vídeo.

'El blues de Beale Street' El ganador del Oscar por 'Moonligh' apuesta por el amor

Tras ganar el Oscar a la mejor película por 'Moonlight', Barry Jenkins dirige 'El blues de Beale Street', una nueva historia de amor y coraje basada en una novela de James Baldwin y protagonizada por KiKi Layne y Stephan James.

La película cuenta la historia de una joven de Harlem que se ve obligada a luchar contra reloj para probar la inocencia de su pareja, Fonny, de quien está embarazada.

02:03 Vídeo.

'La casa de Jack' Lars von Trier convierte a Matt Dillon en un asesino en serie

Tras escandalizar en el festival de Cannes -decenas de personas abandonaron la sala de proyección- llega a los cines 'La casa de Jack', la última provocación del siempre incendiario Lars von Trier.

El danés convierte a Matt Dillon en un psicópata, asesino en serie, que colecciona cadáveres en un refrigerador en un filme que reflexiona sobre la relación entre arte y violencia e incluye desde filmaciones del pianista Glenn Gould en su casa a pinturas como 'El nacimiento de Venus' de Boticelli.

02:52 Vídeo.

'Familia al instante' Mark Whalberg y Rose Byrne protagonizan una comedia

Mark Whalberg y Rose Byrne protagonizan esta comedia dirigida por Sean Anders sobre el mundo de la adopción. De la noche a la mañana pasan de ser dos a cinco en la familia al adoptar a tres hermanos a la vez.

Anders, director de 'Somos los Miller' o 'Padres por desigual' y padre de tres hijos adoptivos, se inspiró en su propia experiencia para escribir el guion, que no deja fuera temas delicados como la separación familiar y otras dificultades que afrontan los niños.

02:25 Vídeo.

'The Old Man and The Gun' Robert Redford dice adiós a la interpretación

Robert Redford, que cumplirá 82 años el próximo 18 de agosto, ha anunciado su despedida de la interpretación con 'The old man and the gun', un filme dirigido por David Lowery y basado en la historia real de Forrest Tucker, un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel o tratando de huir.

El protagonista de 'El golpe' o 'Dos hombres y un destino' seguirá vinculado al cine a través de la producción, la dirección y el ya mítico festival de cine independiente de Sundance que fundó en 1981.

02:34 Vídeo.

'Las aventuras del pequeño Colón' Colón, Da Vinci y Mona Lisa, en busca de un tesoro

La animación 'Las aventuras del pequeño Colón', dirigida por el brasileño Rodrigo Gava, reúne a tres amigos -Cristóbal Colón, Leo Da Vinci y Mona Lisa- en una aventura en busca de un tesoro para tratar de salvar de la bancarrota a la familia de 'Cris'.

02:12 Vídeo.

'Otzi, el hombre del hielo' El hombre de hielo

El director alemán Felix Randau ha recreado en 'Ötzi, el hombre del hielo' los últimos días de lo que pudo ser la vida del 'hombre de las nieves europeo', que vivió hace 5300 años y murió violentamente, según han desvelado sus restos momificados, hallados en los Alpes en 1991.

Más de un año después de investigar a esta momia rodeado de científicos y arqueólogos, Randau escribió un guion que ha resultado ser una reflexión sobre la violencia, el miedo y el egocentrismo masculino.